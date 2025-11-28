Policija došla u Elitu da uzme izjave: Skandal u Pinkovom rijalitiju, patrola u Šimanovcima zbog fizičkog napada

Nenad Macanović Bebica tvrdi da je policija uzela od njega i Filipa Đukića izjavu zbog nedavnog fizičkog napada.

Izvor: PINK tv/printscreen

Prije nekoliko dana je došlo do obračuna u rijalitiju Elita, kada se Bebica zaletio i pesnicom udario Filipa Đukića zbog vjerenice.

Sada je Bebica otkrio da je policija dolazila u Elitu da uzme izjave, a razgovor sa Teodorom Delić je završio je na društvenim mrežama.

"Odmah mi je rekao spremi se i krećeš", ispričao je Bebica.

"Šta privela te policija? To bilo u Trebinju?", pitala je Tedora.

"Ne, ovdje je došao. Uzeo mi izjavu. Prvo je bio Filip pa ja. Ja se oblačim, nisam znao ni ko je", otkrio je Bebica.

Pogledajte:

Inspektori ušli sinoć u Elitu da saslušaju Filipa i Bebicu povodom tučepic.twitter.com/RMiGkZB0aM — maja_puric (@puric_maja00)November 28, 2025

"Sestre išle da mu skidaju magiju"

Otac Nenada Macanovića Bebice je nedavno otkrio da je porodica zbog ljubavnog odnosa Miljane Kulić i sina propatila.

"Sa Miljanom je isto luda kuća bila. Neće se taj skrasiti ni sada, sve su tamo budale i svi imaju puter na glavi, a izbori su mu bili totalno loši i jedna i druga. Miljana je bila spremna na sve i ona njena majka isto. Milan Milošević je zvao moju ćerku Ivanu i onda su ona i druga Bebičina sestra Tijana, išle sa slikom da mu skidaju magiju. Drugi dan je zvao iz Niša da dođemo po njega, nikada nisam vjerovao u to, ali na kraju ispada da je tačno", ispričao je on za Blic i dodao da dok mu je sin bio sa Miljanom nisu imali komunikaciju.

Ovako je izgledao sukob Filipa Đukića i Bebice: