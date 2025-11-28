Prije Marije Veljković bio u vezi sa Sindi Models: Uroš Ćertić isekao čovjeka mačetom, a bivšu prozivao zbog izgleda

Jedna od najatraktivnijih pjevačica na domaćoj sceni, Ivana Stamenković Sindi, navodno 9 mjeseci bila u vezi sa privedenim Urošom Ćertićem

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivši rijaliti učesnik i kaskader Uroš Ćertić, nalazi se u pritvoru nakon što je muškarca tukao rukama i nogama, pa po licu isekao mačetom i nanio mu lake tjelesne povrede.

Od kako je objavljena šokantna vijest, interesovanje za nekadašnjeg učesnica Velikog brata ne jenjava. Do sada je poznato da se svađao s Kristijanom Golubovićem, da je pričao da je navodno bio u vezi sa voditeljkom Slagalice Marijom Veljković, ali i da je svojevremeno zaveo Sindi Models.

Jednu od najatraktivnijih pjevačica na estradi zaveo je nakon učešća u pomenutom rijalitiju, a par je navodno bio u vezi 9 mjeseci.

"Neki naši zajednički prijatelji su mi prije početka rijalitija za Ivanu rekli da je dobra i kul djevojka. Bili su u pravu. Pored toga, bila mi je najlepša od svih djevojaka tamo jer cijenim prirodan izgled, i moj je tip djevojke. Prve večeri mi je bila kul, lijepo smo se družili. Sledećih pet dana je nisam primijetio. Nije skidala pidžamu, ležala je i bila nebitna, kao da ne postoji“, rekao je kaskader na samom početku veze sa pjevačicom. U pomenutom rijalitiju Uroša su dovodili i u vezu sa Sorajom.

Ivana je tvrdila da Uroša na početku nije ni primijetila, te da ga je gledala kao druga, ali je nakon rijalitija njihov odnos prerastao u ljubav.

"Dopada mi se kako razmišlja i što je džentlmen. Osim toga, imamo isti pogled na život, prirodni smo i jednostavni ljudi“, rekla je Sindi tada, a da je to istina svjedoči i dalji odnos između njih dvoje.

Ljubav nekadašnje modelsice i kaskadera trajala je devet mjeseci, nakon čega su se rastali u prijateljskim odnosima. I dok nikada nisu željeli da za medije govore o razlogu raskida, dotle je bivši par imao samo riječi hvale jedno za drugo.

Kasnije je Uroš dugi niz godina bio sa svojom izabranicom Ivanom Papić, koju je nazivao svojom "nevjenčanom suprugom". Tokom veze dobili su sina Nikolasa.

Tokom veze sa Ivanom, Uroš je bio uhapšen, a ona je sve vrijeme bila uz njega. Jedno vrijeme su čak i planirali da se odsele u Grčku.