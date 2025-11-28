logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prije Marije Veljković bio u vezi sa Sindi Models: Uroš Ćertić isekao čovjeka mačetom, a bivšu prozivao zbog izgleda

Prije Marije Veljković bio u vezi sa Sindi Models: Uroš Ćertić isekao čovjeka mačetom, a bivšu prozivao zbog izgleda

Autor Dragana Tomašević
0

Jedna od najatraktivnijih pjevačica na domaćoj sceni, Ivana Stamenković Sindi, navodno 9 mjeseci bila u vezi sa privedenim Urošom Ćertićem

Prije Marije Veljković bio u vezi sa Sindi Models Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivši rijaliti učesnik i kaskader Uroš Ćertić, nalazi se u pritvoru nakon što je muškarca tukao rukama i nogama, pa po licu isekao mačetom i nanio mu lake tjelesne povrede.

Od kako je objavljena šokantna vijest, interesovanje za nekadašnjeg učesnica Velikog brata ne jenjava. Do sada je poznato da se svađao s Kristijanom Golubovićem, da je pričao da je navodno bio u vezi sa voditeljkom Slagalice Marijom Veljković, ali i da je svojevremeno zaveo Sindi Models.

Jednu od najatraktivnijih pjevačica na estradi zaveo je nakon učešća u pomenutom rijalitiju, a par je navodno bio u vezi 9 mjeseci.

"Neki naši zajednički prijatelji su mi prije početka rijalitija za Ivanu rekli da je dobra i kul djevojka. Bili su u pravu. Pored toga, bila mi je najlepša od svih djevojaka tamo jer cijenim prirodan izgled, i moj je tip djevojke. Prve večeri mi je bila kul, lijepo smo se družili. Sledećih pet dana je nisam primijetio. Nije skidala pidžamu, ležala je i bila nebitna, kao da ne postoji“, rekao je kaskader na samom početku veze sa pjevačicom. U pomenutom rijalitiju Uroša su dovodili i u vezu sa Sorajom.

Ivana je tvrdila da Uroša na početku nije ni primijetila, te da ga je gledala kao druga, ali je nakon rijalitija njihov odnos prerastao u ljubav.

"Dopada mi se kako razmišlja i što je džentlmen. Osim toga, imamo isti pogled na život, prirodni smo i jednostavni ljudi“, rekla je Sindi tada, a da je to istina svjedoči i dalji odnos između njih dvoje.

Ljubav nekadašnje modelsice i kaskadera trajala je devet mjeseci, nakon čega su se rastali u prijateljskim odnosima. I dok nikada nisu željeli da za medije govore o razlogu raskida, dotle je bivši par imao samo riječi hvale jedno za drugo.

Kasnije je Uroš dugi niz godina bio sa svojom izabranicom Ivanom Papić, koju je nazivao svojom "nevjenčanom suprugom". Tokom veze dobili su sina Nikolasa.

Tokom veze sa Ivanom, Uroš je bio uhapšen, a ona je sve vrijeme bila uz njega. Jedno vrijeme su čak i planirali da se odsele u Grčku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

marija veljković Ivana Stamenković Sindi Uroš Ćertić Zadruga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ