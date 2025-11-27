logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Uroš Ćertić: Određeno mu zadržavanje u pritvoru nakon napada mačetom

Uhapšen Uroš Ćertić: Određeno mu zadržavanje u pritvoru nakon napada mačetom

Autor Ana Živančević
0

Urošu Ćertiću određeno je zadržavanje od 48 sati.

Uhapšen Uroš Ćertić: Određeno mu zadržavanje u pritvoru nakon napada mačetom Izvor: Pink screenshot

Uroš Ćertić isjekao je danas mačetom muškarca u Beogradu. Kako saznaje Blic, Uroš je sada uhapšen, te mu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Napad se dogodio u stanu žrtve, odnosno napadnutog muškarca, kako je nezvanično saznaju domaći mediji

Zadržavanje od 48 sati je dobio zbog nanošenja lakih tjelesnih povreda.

Kako se sumnja, Uroš Ćertić je došao u njegov stan jer je sa njim htio "nešto da raščisti", a kako je prethodno nabavio mačetu, kako se sumnja, žrtvu je napao, isjekao ga i pobjegao.

O slučaju je danas obaviješteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da ga odmah uhapse, a kako policija nije mogla da ga nađe na adresi na kojoj živi, za njim je raspisana policijska potraga.

Izvor: Blic/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Uroš Ćertić hapšenje napad mačeta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ