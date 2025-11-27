Uhapšen Uroš Ćertić: Određeno mu zadržavanje u pritvoru nakon napada mačetom

Urošu Ćertiću određeno je zadržavanje od 48 sati.

Uroš Ćertić isjekao je danas mačetom muškarca u Beogradu. Kako saznaje Blic, Uroš je sada uhapšen, te mu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Napad se dogodio u stanu žrtve, odnosno napadnutog muškarca, kako je nezvanično saznaju domaći mediji

Zadržavanje od 48 sati je dobio zbog nanošenja lakih tjelesnih povreda.

Kako se sumnja, Uroš Ćertić je došao u njegov stan jer je sa njim htio "nešto da raščisti", a kako je prethodno nabavio mačetu, kako se sumnja, žrtvu je napao, isjekao ga i pobjegao.

O slučaju je danas obaviješteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da ga odmah uhapse, a kako policija nije mogla da ga nađe na adresi na kojoj živi, za njim je raspisana policijska potraga.

