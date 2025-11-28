Tukao ga Kristijan Golubović, ušao sa pištoljem u banku: Svi skandali Uroša Ćertića koji je isjekao čovjeka mačetom

Uroš Ćertić je postao poznat domaćoj javnosti kao cijenjeni kaskader u svijetu, međutim, njegov život ispunjen je brojnim skandalima. Poslednji u nizu je da je čovjeka isjekao mačetom u njegovom stanu

Juče je odjeknula vest da je kaskader i bivši rijaliti učesnik, Uroš Ćertić isekao mačetom muškarca u Beogradu. Prema opisima iz medija, nakon napada on je navodno pobegao sa lica mesta i ostavio oružje. Kako saznaje Blic, Uroš je uhapšen, te mu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Napad se dogodio u stanu žrtve, odnosno napadnutog muškarca, kako je nezvanično saznaju domaći mediji, a ovo nije prvi put da je Ćertić imao problema sa zakonom i da je njegovo ime dovedeno u vezu sa skandalom ili pretnjama.

Neovlašćeno nošenje oružja i presuda iz 2020.

Uroš je 2020. godine bio uhapšen jer je, kako je kasnije utvrđeno, u jednoj banci u Beogradu nosio pištolj sa sedam metaka. Po pravosnažnoj presudi, osuđen je na 20 meseci zatvora za krivično delo "neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija".

Na sudu je priznao krivicu, što je rezultiralo izricanjem kazne - pravosnažno je osuđen na 20 meseci zatvora koje će služiti u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

"Nisam dobio nanogicu, ali jesam presudu u kojoj piše da sam dobio zatvorsku kaznu. Dobio sam 20 meseci od kojih moram da odležim dve trećine, odnosno 14 meseci. Odbijena mi je žalba i za tri nedelje idem u Sremsku Mitrovicu", rekao je Uroš Ćertić za domaće medije.

Problematično ponašanje u "Zadruzi" - uvrede, svađe, diskvalifikacija

Tokom svog učešća u "Zadrugi 6", Ćertić je bio tema brojnih svađa, uvreda i fizičkih i verbalnih sukoba, a čak je dobio šolju u glavu nakon svađe sa Majom Marinković, nakon čega je završio u bolnici. A pre toga je bio u Urgentnom centru jer ga je pretukao Kristijan Golubović.

Golubović je odmah po izlasku iz policijske stanice poručio da "nije mogao da ostane imun", a sada se ponovo oglasio za medije i progovorio o razlogu napada na Ćertića i naglasio da je na prvom mestu kao čovek bio isprovociran.

"Uroš je jedno go*no koje sve vreme maltretira ljude oko sebe. On je vrsni sadista koji je ubačen u Zadrugu. Vređao je ljude, polivao ih vodom i vrelim čajem, bacao im hranu, veš i garderobu u đubre, a nekima je i krao izuzetno vredne stvari. Pa on je čoveku iz temena i iz mesa iščupao pramen kose, šta više da kažem? Nisam to mogao da gledam i zato sam onako reagovao, a ne bi mi bilo žao i da sam ga ubio. Robijao bih, ali bi mi u posetu dolazili roditelji onih ljudi koje je mučio", rekao je Golubović tada za "Rijaliti plus".

Jedan od incidenata u koji je Ćertić bio umešan je bio i sukob sa kolegom učesnikom, što je dovelo do optužbi, a kasnije i do diskvalifikacije. Na kraju je sam "samoinicijativno napustio Zadrugu", usled čega je produžena tužba protiv njega (navodno 50.000 evra) zbog kršenja uslova rijalitija.

Uroš je takođe imao žestoke rasprave između blizanaca Pece i Nece Lazić sa Urošem Ćertićem, koji ih je, da bi se odbranio u verbalnom sukobu, vređao na nacionalnoj osnovi.

Afera sa voditeljkom Slagalice

Uroš Ćertić tvrdi da je bio sa preko 300 žena, a javnost je posebno zanimala njegova veza sa voditeljkom Slagalice, Marijom Veljković.

"Čuo sam da je jedan srpski pevač bio sa 150 žena, a ja sam ih imao duplo više, čak 300! Bio sam sa mnogo poznatih dama koje su u tom momentu imale dečka ili muža. Nisam bio sa ženama koje su u srećnom braku, već sam im bio rame za plakanje. Čak sam nekima pomogao da sačuvaju brak! Dođu kod mene, rasterete se, pa ostanu s mužem", rekao je Ćertić i dodao:

"Ne postoji kanal na srpskoj televiziji, a da se nisam 'družio' sa jednom ili više voditeljki koje rade na njemu. Smešno mi je kad gostujem u emisiji, a niko ne zna da sam bio sa ženom koja je vodi. Imam mnogo sreće, na mene su padale i glumice, pevačice... Sa glumicama imam teme za razgovor jer smo iz istog sveta. Zato mi je lakše s njima nego sa pevačicama".

A o vezi sa Marijom rekao je: "Nemam više komentara na tu temu. Želim da mene ostave novinari na miru zbog njih dvoje. Nismo zajedno, niti smo bili. Ne trebaju mi ovakve priče, a najmanje majci troje dece. Poštujte nju, ako ne mene. Da je bila sa mnom, bila bi još u braku, kao i mnoge koje su, pa ostale, jer se zna 'tvrd pe*is mir u kući'", izjavio je tada Uroš, iako je prvobitno potvrdio aferu.