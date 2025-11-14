logo
Uroš Ćertić ide u zatvor za 2 nedelje: Uletio u banku sa pištoljem, a ovo je izgovorio na sudu

Autor Đorđe Milošević
0

Uroš je pravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora.

Uroš Ćertić ide u zatvor za 2 nedelje: Uletio u banku sa pištoljem, a ovo je izgovorio na sudu Izvor: Instagram/ukicertic011

Srpski najpoznatiji kaskader i rijaliti učesnik Uroš Ćertić osuđen je i uskoro će otići na odsluženje zatvorske kazne. On je u jednoj banci neovlašćeno nosio pištolj. Zbog toga je trebalo da bude u kućnom pritvoru, a sada mu je stigla presuda na kojoj piše da će se uskoro naći iza rešetaka.

Uroš Ćertić je osuđen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Sada je pravosnažno osuđen na 20 meseci zatvora koje će služiti u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

"Nisam dobio nanogicu, ali jesam presudu u kojoj piše da sam dobio zatvorsku kaznu. Dobio sam 20 mjeseci od kojih moram da odležim dvije trećine, odnosno 14 mjeseci. Odbijena mi je žalba i za tri nedelje idem u Sremsku Mitrovicu", rekao je Uroš Ćertić za domaće medije.

Kako je dodao, priznao je na suđenju da je pištolj njegov i dodao: "Kriv sam".

Podsjetimo, Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.

Izvor: Blic/ Mondo

Uroš Ćertić zatvor banka pištolj

