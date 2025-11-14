Uroš je pravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora.

Izvor: Instagram/ukicertic011

Srpski najpoznatiji kaskader i rijaliti učesnik Uroš Ćertić osuđen je i uskoro će otići na odsluženje zatvorske kazne. On je u jednoj banci neovlašćeno nosio pištolj. Zbog toga je trebalo da bude u kućnom pritvoru, a sada mu je stigla presuda na kojoj piše da će se uskoro naći iza rešetaka.

Uroš Ćertić je osuđen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Vidi opis Uroš Ćertić ide u zatvor za 2 nedelje: Uletio u banku sa pištoljem, a ovo je izgovorio na sudu Uroš Ćertić Uroš Ćertić o Kristijanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: YouTube/ Zadruga Official/screenshot Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Instagram/heavycur_zadruga1 Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Pink/screenshot Br. slika: 15 15 / 15 AD

Sada je pravosnažno osuđen na 20 meseci zatvora koje će služiti u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

"Nisam dobio nanogicu, ali jesam presudu u kojoj piše da sam dobio zatvorsku kaznu. Dobio sam 20 mjeseci od kojih moram da odležim dvije trećine, odnosno 14 mjeseci. Odbijena mi je žalba i za tri nedelje idem u Sremsku Mitrovicu", rekao je Uroš Ćertić za domaće medije.

Kako je dodao, priznao je na suđenju da je pištolj njegov i dodao: "Kriv sam".

Podsjetimo, Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.

Izvor: Blic/ Mondo