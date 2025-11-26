Umjesto da zovu Hitnu, dali mu so i prokuvanu vodu: Zbog smrti Rođe Raičevića dvoje otišlo na robiju, u stanu bile i one

Domaća štampa je iznijela sve detalje o smrti Rođe Raičevića 2001. godine, a potom i detalje sa suđenja osobama koje mu nisu pružile adekvatnu pomoć

Pjevač Rođa Raičević pronađen je mrtav u iznajmljenom stanu u Beogradu, 7. oktobra 2001. godine.

Kasnije je objavljeno da se navodno predozirao heroinom i metamfetaminom, a štampa je tada pisala i da su dvije osobe otišle na robiju zbog nepružanja pomoći pjevaču u trenutku kada mu je pozlilo.

Devet mjeseci posle smrti pjevača, dnevni listovi u Srbiji pisali su o procesu koji je pokrenut protiv Slobodana Dubajića i Rade Lazić, kojima se na teret stavljalo da su pjevaču omogućili da uživa heroin, i koji, prema navodima iz optužnice, nisu zvali Hitnu pomoć kada mu je pozlilo "jer bi to bilo loše za Rođinu reputaciju".

"Večernje Novosti" su u julu 2002. godine, u tekstu "Ugled preči od života" prenijele sledeće:

"Sve se dogodilo 6. oktobra prošle godine u večernjim satima u Dubajićevom stanu u Ulici 27. marta 25. Rođi je Rada dala heroin, a posle konzumiranja mu je pozlilo. Djevojke koje su bile u stanu htjele su da pozovu Hitnu pomoć, ali je Rada rekla da će mu dati infuziju destilovane vode i soli. Prema optužnici, Dubajić nije bio za to da se zove Hitna pomoć, jer "njihova intevencija ne bi bila dobra za Rođinu reputaciju". Ljekare su pozvali tek ujutru, kada su mogli da konstatuju samo smrt.

" Rođa je došao kod mene, jer su moje poznanice htjele da se upoznaju sa njim - rekao je istražnom sudiji Dubajić. - Sjedjeli smo, gledali TV program, razgovarali. U jednom trenutku, Rada je izašla, ali ne znam da li je konzumirala drogu, a nisam vidio ni da je Rođa bilo šta uzimao. Nije tačno da sam odbio da se zove Hitna pomoć. Nisam bio za to da mu se daje infuzija."

Rođa Raičević

Rada Lazić, majka dvoje maloljetne djece, ispričala je u istrazi da je izlazila iz stana, kako bi nabavila drogu za sebe i drugaricu, izvesnu Biljanu.

" Rođa je došao sa molbom da vidi kako se fiksamo, ali mu nisam dala heroin, jer je imao svoj, koji je donio sa zabave na kojoj je prethodno bio " tvrdila je Rada. " U jednom trenutku mu je pozlilo. Bio je u besvjesnom stanju, pa sam mu ubrizgala dva šprica sa destilovanom vodom i solju. Očekivala sam da će djelovati".

U decembru 2002. izrečena je presuda optuženima, a detalje sa suđenja su objavile Novosti u tekstu "Rođa umro od heroina", koji prenosimo u cjelosti:

"Slobodan Dubajić osuđen je juče na pet mjeseci zatvora zbog nepružanja pomoći pjevaču Rodoljubu Rođi Raičeviću, po njegovom uzimanju prekomjerne doze heroina. Mjesec dana više, za isto djelo, dobila je Rada Lazić. Sud je Lazićevu oslobodio optužbe da je Raičeviću dala drogu na uživanje, jer tokom vođenja postupka za to nisu pronađeni dokazi. Ona je u pritvoru bila od 15. juna, pa se tako od juče našla na slobodi.

Obrazlažući presudu, sudija Maja Kovačević je naglasila da ih ništa ne bi koštalo da su zvali Hitnu pomoć, umjesto što su sami pokušavali da mu pomognu, ili da ga odvezu u Urgentni centar.

" To što vam je Rada rekla da je stanje u koje je zapao Raičević posle uzimanja heroina normalno, nije bio razlog da ne zovete ljekare "obratila se sudija Dubajiću, da bi zatim Lazićevoj rekla da, iako je dugogodišnji narkoman, nije mogla sama da odluči da mu da rastvor prokuvane soli i vode.

Rodoljub Raičević preminuo je u rano jutro 7. oktobra prošle godine u Dubajićevom iznajmljenom stanu u Ulici 27. marta. U stan je došao na Dubajićev poziv, a pored njih dvojice i Rade, tu je bilo još pet devojaka iz poslovne pratnje. U jednom momentu ušao je u kuhinju, ušmrkao heroin i ubrzo zaspao. Pošto su vidjeli da je bled i da mu je disanje otežano, Rada je rekla da mu se da rastvor soli i vode i da će mu biti dobro. Međutim, ispalo je drugačije.

U svom nalazu, vještak sa sudske medicine Branimir Aleksandrić rekao je da ne postoje parametri pomoću kojih bi sa sigurnošću tvrdio da bi Raičević otao živ da mu je na vrijeme ukazana ljekarska pomoć. Ostavio je mogućnost da mu ni pružena terapija ne bi pomogla. Naveo je da su tokom obdukcije Raičevićevog tijela na njegovoj jetri i gušterači uočene degenerativne promjene, koje nastaju ili od dugogodišnjeg uživanja droge ili od alkohola."