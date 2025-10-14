Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA) uputila je zvaničan prijedlog Gradskom vijeću Sarajeva da jedna ulica ponese ime Halida Bešlića, u znak trajnog sjećanja na njegov doprinos muzici, humanosti i Bosni i Hercegovini.

Izvor: Youtube printscreen/ Bosanska Sehara

Nakon smrti legendarnog pjevača i humaniste Halida Bešlića, Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA) uputila je inicijativu Gradskom vijeću Sarajeva da jedna ulica u glavnom gradu BiH ponese njegovo ime.

“Svi žalimo ovog velikog čovjeka. Bio je simbol Bosne i Sarajeva, a svojim pjesmama i humanitarnim radom zadužio je i narod, i državu. Zaslužio je i više od Dana žalosti”, navodi se u pismu koje je potpisalo više članova BANA-e i istaknutih građana.

Kako podsjećaju, Halid Bešlić je tokom rata održao više od 500 humanitarnih koncerata širom Evrope, okupljao ljude i pjesmom čuvao duh zajedništva. Posebno je volio Sarajevo, gdje je živio i organizovao neke od najvećih koncerata domaće scene.

“Imenovanje ulice po Halidu bilo bi trajno priznanje ovom umjetniku, humanisti i građaninu Sarajeva”, poručuju iz BANA-e.

Podsjećamo, povodom smrti Halida Bešlića u Sarajevu je otvorena Knjiga žalosti, a Federacija BiH i Kanton Sarajevo proglasili su Dan žalosti.

