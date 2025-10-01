"To o Rođi Raičeviću je laž": Vlado Georgiev pobijesnio zbog trača o svesci i prijeti tužbom

Bura na mrežama, Vlada Georgieva optužili da je uzeo svesku s hitovima Rođe Raičevića, odmah reagovao

Vlado Georgiev na muzičkoj sceni je 25 godina i važi za jednog od najplodonosnijih autora koji je iznedrio je nezaboravne hitove. Ipak, sada je riješio da reaguje na trač koji kola društvenim mrežama, u kojem se tvrdi da je "uzeo svesku Rođe Raičevića".

Korisnica Tiktoka je u svom videu prozvala pjevača rekavši da je "uzeo svesku sa neobjavljenim tekstovima Rođe Raičevića", koju je preminuli pjevač navodno ostavio za sobom. Ovaj snimak odmah je stigao i do Georgieva koji se oglasio žestokom porukom:

"Ukoliko neko poznaje roditelje ili staratelje ove balave mutave TikTokerke neka im kaže da me kontaktiraju prije nego im ćerka završi na sudu. Isto ću rado učiniti i ovaj put pa i svaki put kad neko ovo krene da mantra i s**e po mrežama", napisao je Vlado u svojoj objavi.

Priča se raširila i na društvenoj mreži "X", gdje je Georgiev takođe reagovao.

"Postoji par kvalitetnih ustanova koje vam mogu pomoći, ukoliko ste ozbiljno shvatili laž od prije 15 godina zbog koje su mnogo loše prošli na sudu. Takođe, možete pogledati koliko sam ja pjesama radio Rođi i mnogim drugima prije solo karijere. Rođa nije ni bio autor. Pozdrav i pamet u glavu", napisao je.

Misterija Rođine sveske

Tekstopisac Biljana Vujović je prije nekoliko godina ispričala kako je nestala Raičevićeva sveska.

"Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uvjerila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pjevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pjesme. On postaje vrlo poznat i cijenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pjesmama za koje ljudi vjeruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala", pričala je za Kurir Vujovićeva.

