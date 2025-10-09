Jedan je od najvećih svih vremena: Majka ga se odrekla, ljubav tražio u muškarcima, svirepo ubijen na ulici

Kada je konačno našao mir, Lenon nije imao puno vremena da uživa u svom porodičnom životu jer je ubijen 8. decembra 1980. godine u Njujorku pred ulazom u zgradu u kojoj je živeo.

Na današnji dan, davne 1940. godine rođen je jedan od najvećih ikada, a malo je muzičara koji su tokom svog života stekli toliko priznanja i pohvala kao što je Džon Lenon, najslavniji član nekadašnjeg liverpulskog benda Bitlsi čija popularnost ne jenjava ni posle prerane smrti.

Iako je živeo samo četiri decenije, njegovo ime ostalo je upamćeno i zabeleženo u istoriji muzike, a njegov doprinos pop kulturi prepoznali su mnogi širom planete, pa je tako po njegovom imenu nazvan aerodrom u Liverpulu, najveći park u Havani, park u Barseloni, u njegovu čast podignuti su mnogi spomenici, a o njegovom životu napisano je desetak biografija.

Majku ga se odrekla

Džon Lenon je rođen 9. oktobra 1940. godine u Liverpulu kao jedino dete Džulije Stenli Lenon i trgovca Alfreda Lenona po čijem ocu je i dobio ime. Brak njegovih roditelja od početka je bio veoma nestabilan i ubrzo se pokazalo da neće dugo trajati. Naime, njegov otac otputovao je na jedno od svojih službenih putovanja, a kada se posle godinu dana vratio, svoju suprugu, Džonovu majku, zatekao je trudnu sa drugim muškarcem, što je uzrokovalo brzi razvod. Pošto porodica njenog novog supruga nije želela da prihvati Džona, ona ga je kao četvorogodišnjeg dečaka dala sestri Meri Mimi Smit koja je, pošto nije imala svoje dece, pokušala da mu pruži svu potrebnu ljubav.

Droga i ljubav prema muškarcima

Baš tih šezdesetih, kada je počela prava bitlmanija, Lenon je počeo da konzumira LSD, drogu koja je potpomagala njegovu kreativnost, ali isto tako razvijala agresiju zbog koje je najviše patila njegova supruga Sintija koju je vrlo često tukao. Po rođenju deteta, njihov brak postao je pravi horor. Muzičar je počeo da spoznaje u sebi ljubav prema osobama istog pola, i veoma brzo je shvatio kako je zaljubljen u svog kuma Brajana. Njih dvojica su otputovali u Španiju, a svetom su počele da kruže spekulacije o njihovoj romansi.

"To je bila gotovo prava homose*sualna ljubav. Nas dvojica jesmo gajili emocije jedan prema drugome, ali nikada nismo konzumirali našu ljubav, nismo imali se*sualne odnose, što znači da nismo ni bili u vezi", objašnjavao je Lenon.

Brutalno ubistvo na ulici

Kada je konačno našao mir, Lenon nije imao puno vremena da uživa u svom porodičnom životu sa Joko Ono jer je ubijen 8. decembra 1980. godine u Njujorku pred ulazom u zgradu u kojoj je živeo. Ubio ga je njegov obožavalac Mark Čepman kome se samo nekoliko časova ranije pevač potpisao na svoj novi album "Double Fantasy".

Ovaj verni poštovalac njegovog dela ispalio je četiri metka u muzičareva leđa, a iako je hitna pomoć stigla za nekoliko minuta, doktori su u obližnjoj bolnici "Roosvelt" samo mogli da konstatuju smrt.