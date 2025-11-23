On je bio velika želja srpskog folkera: Pojavio se pred krcatom Arenom, pa zapjevao u čast Halida Bešlića

Mile Kitić održao je sinoć koncert u Areni Zagreb, dvorani koja je bila dupke puna onih koji su željeli da uživaju u hitovima folkera koji je na sceni čak 50 godina.

Izvor: IG emirbruncevic

Pjevač Mile Kitić juče je nastupio u Hrvatskoj, na koncertu kojim obilježava 50 godina karijere, u dupke punoj Areni Zagreb.

Njegovo pojavljivanje bilo je Miletova želja, pa ga je čuveni pjevač lično pozvao da mu bude gost u areni u Zagrebu.

Emir je prvo sa Miletom otpjevao njegov stari hit "Jasmina", da bi potom "zapalio" masu čuvenim hitom Halida Bešlića "Crna ruža", u čast pokojnog pjevača, što je publika dočekala vrlo emotivno.

Nakon koncerta, Emir se snažnim riječima obratio Miletu Kitiću.

"Niko nije slučajno veliki, a tek nije slučajno 50 godina na sceni. Hvala ti, dragi moj Mile, na ovom pozivu i raširenim rukama. Hvala ti na prijateljstvu. Hvala ti na podršci. Oduvjek sam vjerovao u to da se oni dobri prepoznaju, pa ću vjerovati i da si ti, nesebičan kakav jesi, prepoznao dobro i dobrog u meni. Riječima teško mogu opisati kolika mi je čast bila stajati sa tobom pred punom Arenom Zagreb, u trenutku kada slaviš pola vijeka karijere. Da nam pjevaš još dugo, šmekeru, i da te ta dječačka energija nikad ne napusti. Zagreb, hvala na pjesmi", poručio je Emir.