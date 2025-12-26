Policija je uhapsila dvojicu mladića, a mještani su opisali detalje stravičnog zločina u Savinom selu kod Vrbasa.

Izvor: društvene mreže/MONDO/Stefan Stojanović

Muškarac Goran Lazor (46) ubijen je juče na fudbalskom terenu kod škole u Savinom selu kod Vrbasa. Ubistvo se desilo u četvrtak oko 17 časova, a zbog zločina policija je uhapsila dvojicu mladića L. N. (20) i L. M. (18). Od zadobijenih povreda, Goran Lazor preminuo je na licu mjesta, a ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstuje smrt.

"Izboli ga kao životinju"

Mještani Savinog sela kod Vrbasa opisali su stravične detalje zločina koje je potreslo cijelo mjesto.

"Ne mogu da spavam od kad sam čula da je ubijen! Kako je moguće da neko nekom oduzme život?! Šta god da se desilo, možda je moglo da se sredi, a ne ovako", kaže potresnim glasom komšinica i dodaje:

"Iskasapili su ga nasred terena kod škole! Čula sam da su rođena braća napravila bukvalno sačekušu Goranu. Izbio je neki problem oko njih, koji očigledno nisu mogli da riješe. Braća su navodno, došla sa noževima na teren kod škole. Došlo je do svađe, guranja, a zatim i tuče. Ubrzo su ovi klinci izvadili nož i počeli da ga ubadaju. Priča se po selu da su ga izboli kao neku životinju, da su ga i zaklali na kraju". priča komšinica.

"Zločin za doživotnu"

Prema riječima izvora, nasilnici treba adekvatno da se kazne.

"Ovo nije ubistvo, ovo je zločin za doživotnu! Šta god da je bilo, opet ponavljam, moglo je da se riješi. Goran je iskrvario nasred terena. Nije mu bilo spasa. Neko od komšija ko živi u blizini škole čuo je svađu, i izašao je napolje da vidi o čemu se radi. Zatekao je tijelo u lokvi krvi", kaže mještanin sela nadomak Vrbasa i dodaje:

"Čovjek se šokirao. Nije mogao da dođe sebi. Odmah je zvao policiju i Hitnu pomoć koja je nažalost, samo mogla da konstatuje smrt nesrećnog muškarca. Izgubio je dosta krvi, kažu da je prizor bio jeziv",

Po nalogu dežurnog tužioca tijelo je poslato na obdukciju koja će utvrditi koliko ubodnih rana i povreda je imao Goran Lazor i koje od njih su bile kobne. Policija je u brzoj akciji uhapsila dvojicu osumnjičenih kojima je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu.

