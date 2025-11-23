"Tata, kako ćeš ti ovo?": Mile Kitić u Zagrebu otkrio šta ga je pitala Elena, priznao i da ne zna koliko će još pjevati

Folker Mile Kitić održao je sinoć prvi solistički koncert u Areni Zagreb

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Mile Kitić, koji ove godine proslavlja 50 godina karijere, održao je sinoć koncert u Hrvatskoj, u prepunoj zagrebačkoj Areni.

Miletu su se na bini pridružili Đole i Vesna Đogani i s njim izveli duetsku pjesmu, a svi mediji pričaju o trenutku kada je sa njim zapjevala ćerka Elena.

Pogledajte:

@mondo.zabava Elena Kitić se pridružila ocu i zapalila masu u Zagrebu ️: Mondo/ExtraFM #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Srpski folker je nakon koncerta, u razgovoru s medijima, priznao i da je Elena bila zabrinuta za njega pred sinoćnji koncert.

"Ona je otpjevala dvije pjesme, drago mi je što je vole, ali ona nije brinula za svoj dio nastupa. Brinula je za mene. Ja treba da pevam dva sata, a ona me je pitala 'Tata, kako ćeš ti ovo".

Mile je potom medijima otkrio i da ne zna koliko će se još dugo baviti pjevanjem.

Poslušajte: