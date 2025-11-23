logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tata, kako ćeš ti ovo?": Mile Kitić u Zagrebu otkrio šta ga je pitala Elena, priznao i da ne zna koliko će još pjevati

"Tata, kako ćeš ti ovo?": Mile Kitić u Zagrebu otkrio šta ga je pitala Elena, priznao i da ne zna koliko će još pjevati

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Folker Mile Kitić održao je sinoć prvi solistički koncert u Areni Zagreb

Mile Kitić u Zagrebu otkrio šta ga je pitala Elena, priznao i da ne zna koliko će još pjevati Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Mile Kitić, koji ove godine proslavlja 50 godina karijere, održao je sinoć koncert u Hrvatskoj, u prepunoj zagrebačkoj Areni.

Miletu su se na bini pridružili Đole i Vesna Đogani i s njim izveli duetsku pjesmu, a svi mediji pričaju o trenutku kada je sa njim zapjevala ćerka Elena.

Pogledajte:

@mondo.zabava

Elena Kitić se pridružila ocu i zapalila masu u Zagrebu ️: Mondo/ExtraFM #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Srpski folker je nakon koncerta, u razgovoru s medijima, priznao i da je Elena bila zabrinuta za njega pred sinoćnji koncert.

"Ona je otpjevala dvije pjesme, drago mi je što je vole, ali ona nije brinula za svoj dio nastupa. Brinula je za mene. Ja treba da pevam dva sata, a ona me je pitala 'Tata, kako ćeš ti ovo".

Mile je potom medijima otkrio i da ne zna koliko će se još dugo baviti pjevanjem.

Poslušajte:

@mondo.zabava"Tata kako ćeš ti ovo?": Mile Kitić iskreno o ćerki Eleni i kraju svoje karijere#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

Možda će vas zanimati

Tagovi

mile kitić elena kitić nastup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ