Pevala na VIP slavlju, dočekali je kao kraljicu: Dragana na raspolaganju imala limuzinu i apartman s pogledom na Bosfor

Pevačica Dragana Mirković pevala je na jednom VIP slavlju u Istanbulu, a prema njoj su se poneli kao prema svetskoj zvezdi.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Pevačica Dragana Mirković nastupala je na jednom VIP slavlju u Turskoj, a u Istanbulu su je dočekali kao kraljicu. Sve vreme tokom boravka u Istanbulu, Dragana je na raspolaganju imala privatnu limuzinu.

Domaćini su našoj pevačici obezbedili smeštaj u prostranom, kraljevskom apartmanu luksuznog hotela sa spektakularnim pogledom na Bosfor.

Dragana je pre same proslave, uživala u opuštenom obilasku grada.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Organizatori VIP događaja su odmah nakon nastupa uputili Dragani zvaničnu ponudu za veliki samostalni koncert u Istanbulu sledeće godine, i to na jednoj od najprestižnijih koncertnih lokacija u gradu.

"Zaista sam uživala. Istanbul je čaroban grad, ljudi su divni, a domaćini su me ugostili kao pravu kraljicu. Ovo iskustvo ću pamtiti zauvek i radujem se velikom koncertu", rekla je Dragana po povratku.

Pogledajte i Draganine slike iz Londona: