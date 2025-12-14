Vladan Milojević igra vjerovatno najznačajnije utakmice domaće Superlige u svojoj karijeri jer od rezultata u njima, i načina na koji Crvena zvezda bude igrala, zavisi i da li će ostati na "Marakani" poslije ove godine.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Vladan Milojević je više puta ove jeseni bio "smjenjivan" i "ponovo promovisan" u Crvenoj zvezdi. Njegov status, i generalno stav navijača o učinku na "Marakani", mijenjao se iz meča u meč i fluktuirao je koliko i forma njegove ekipe, tako da ni sada nije jasno šta će se desiti sa najuspješnijim trenerom crveno-bijelih.

Praktično je obezbijedio proljeće sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope i bilo bi logično da završi započeto, međutim prvi put ga "ruši" nešto lošija forma u domaćem prvenstvu, što mu se nikada do sada nije desilo u Ljutice Bogdana. I tu počinju problemi...

Prvi put u dva mandata Vladana Milojevića u Crvenoj zvezdi ključnu ulogu odigrati utakmice Superlige, iste one u kojoj mnogi nisu vrednovali rezultate. Njegova sudbina mogla bi tako da bude riješena u Bačkoj Topoli protiv TSC-a (ponedjeljak), odnosno na "Marakani" protiv Mladosti iz Lučana (subota), što je malo ko mogao da pretpostavi kada se vraćao u klub.

Znamo da je prvi put otišao jer se umorio, i nije bio zadovoljan što u Ligi šampiona nije napravljen korak unaprijed u odnosu na Olimpijakos, dok ovoga puta dok se nižu pobjede u Evropi - postoje drugi problemi koji su ga i te kako pogodili.

To se posebno odnosi na nemotivisanost njegovog tima u Superligi, gdje je Zvezda imala već tri poraza i dva remija, pa "boli" što se zaostaje u odnosu na Partizan. Crno-bijeli imaju utakmicu više i pet bodova prednosti i jako su blizu jesenje titule, što polako stvara paniku u redovima Crvene zvezde koja godinama dominira u domaćem šampionatu. Ujedno, prvi put djeluje i da Milojević nije siguran kako da probudi ekipu koja igra sasvim drugačije u Superligi i Ligi Evrope, pa u pronalasku tog rješenja upravo leži i ključ odgovora da li ostaje.

Šta Milojević želi?

Čini se da ni on nije siguran. Djelovalo je kao da se predao poslije prvog poraza od Vojvodine u Novom Sadu, kada se činilo da će biti promovisan Albert Rijera, međutim ta opcija je otpala iz dva razloga - došle su pobjede u Evropi, a Španac je produžio ugovor sa Celjem i više nije opcija.

Tu se vidi "inat" kod Milojevića koji je istakao da je vojnik Crvene zvezde i da će biti kako god u klubu kažu, čime je još jednom pokazao koliko sebi nije na prvom mjestu.

S druge strane sada kao jedini kandidat se spominje Dejan Stanković koji je Milojevića zamijenio i kada je prvi put odlazio. Ipak, tada su bile drugačije okolnosti, otišao je samovoljno i s osmijehom na licu prepustio je klupu Stankoviću, dok se šest godina kasnije situacija mijenja.

Tu su i još dvije utakmice u ligaškoj fazi Lige Evrope, pa potom žrijeb na kome Zvezda može da prođe dovoljno i napravi istorijski rezultat u ovom takmičenju, pa je logično da bi i Milojević htio da završi započeto...

Pitanje je ipak da li to odgovara Zvezdi i kakav je plan za ljeto. Ako Milojević nije u planovima, onda je logičniji rastanak već sad.