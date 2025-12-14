Pine su još jednom pokazale da su mjesto susreta, dobre energije i praznične radosti

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Tivtu, na Pinama, dočekala nas je prava novogodišnja euforija koja je već od ranih popodnevnih sati ispunila šetalište osmijesima, muzikom i dobrom energijom. Dolaskom po danu zatekli smo tradicionalni Bokeški maraton, manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i posjetilaca, ali i simbolično najavljuje početak praznične sezone u ovom primorskom gradu.

Sunčan decembarski dan, mirno more i šetnja uz obalu stvorili su savršen ambijent za uživanje, a Pine su bile ispunjene građanima i turistima koji su iskoristili priliku da prazničnu atmosferu osjete na otvorenom, u srcu Tivta.

Novogodišnje kućice zvanično su otvorene, pa posjetioci već sada mogu uživati u toplim napicima, mirisima kuvanog vina, ukusnoj hrani i slatkim zalogajima koji dodatno upotpunjuju praznični ugođaj. Organizatori najavljuju da je ovo tek početak, jer Tivćane i njihove goste u narednim danima očekuje bogat i raznovrstan muzički program, kao i brojni sadržaji za sve generacije.

Pine su još jednom pokazale da su mjesto susreta, dobre energije i praznične radosti, gdje se Nova godina ne čeka – već se živi, korak po korak, uz more.



Tivat novogodišnji bazar Izvor: MONDO/Teodora Orlandić



