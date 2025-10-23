Dala 15.000 € za bebinu sobu, pa pokazala kako izgleda: Dragana nije štedjela za unuku, svi gledaju u jedan detalj

Ponosna baka, Dragana Mirković, potrošila je nešto više od 15.000 eura za opremanje bebine sobe u dvorcu gdje će živjeti.
Pjevačica Dragana Mirković postala je baka, a njen sin Marko Bijelić otac djevojčice Ksenije. Ponosna baka potrošila je nešto više od 15.000 eura za opremanje bebine sobe u dvorcu u kom će živjeti.
Folk zvijezda nije štedela para za svoje prvo unuče, pa je princezi pripremila i više od potrebnog. Dragana je danas podijelila kadrove iz dvorca vrijednog 50 miliona eura koji je nedavno renovirala, i pokazala šta je sve sačekalo Kseniju u njihovom domu.
Evo kako sve izgleda:
Tu je krevetić kao za princeze, benkice, igračke, baloni, ali i preslatke haljine i tašnica, a ono što je privuklo najviše pažnje jesu maleni opanci.
Nakon što je Dragana saznala da će postati baka, odlučila je da opremi najljepšu sobu u dvorcu u Beču.Izvor: Instagram/milekitic/draganamirkovic
"Dragana je jedva dočekala da postane baka. To je njoj prvo unuče i prva radost. Ona nije željela da štedi, pa je odabrala najljepšu sobu u dvorcu i uložila nešto više 15.000 na opremanje. Baka se pobrinula da Ksenija sve ima, od pelena, kremica, pa do kolica i stvarčica", rekao je izvor za Telegraf.
Pogledajte kako izgleda njen dvorac:
