Građani Zete danas na referendumu glasaju o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Pravo glasa ima 12.747 birača, a stanovnici Zete mogu glasati na 26 biračkih mjesta, od čega su tri obezbijeđena u zatvorima. Biračka mjesta su otvorena u sedam časova, a biće zatvorena u 20 sati.

Predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Pavle Cavnić kazao je da je sve spremno za glasanje.

"Sve je završeno, biračka mjesta su organizovana, obezbijeđeni šabloni za glasanje osoba sa oštećenim vidom, tako da što se nas tiče referendum može da počne" rekao je Cavnić.

Povodom održavanja referenduma, Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo je kol-centar sa jedinstvenim brojem 19820, koji će danas biti dostupan od 7 do 20 časova.

"Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informacije o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa. Filijala za građanska stanja i lične isprave Zeta, radiće u nedjelju, 14. decembra od sedam do 20 sati, kako bi građani bili u mogućnosti da preuzmu identifikaciona dokumenta, za čije izdavanje su zahtjev podnijeli u prethodnom periodu" saopštili su iz MUP-a.