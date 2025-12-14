Pet muškaraca, među kojima su tri Marokanca, jedan Egipćanin i jedan Sirijac, uhapšeno je u Donjoj Bavarskoj zbog sumnje da su planirali napad vozilom na božićnu pijacu.

Pet muškaraca uhapšeno je u Donjoj Bavarskoj u Nemačkoj zbog sumnje da su planirali napad vozilom na božićnu pijacu. Među uhapšenima su tri Marokanca, jedan Egipćanin i jedan Sirijac, prenosi Bild.

Istraga je u toku, a prema pisanju medija, dojava strane obavještajne agencije sprečila je vozilo da namjerno uđe u božićni market u Donjoj Bavarskoj.

Muškarci su uhapšeni u okviru opsežnih bezbjednosnih mjera, a sumnja se da su planirali napad na jednu od božićnih pijaca, iako se još uvek ne zna tačno na koju. Detalji o planiranim napadima nisu potpuno razjašnjeni.

Iako nije otkriven identitet strane obavještajne službe koja je pružila ključne informacije, izvori navode da je upravo ova služba ukazala na potencijalnu prijetnju, što je omogućilo hapšenje osumnjičenih, piše Bild.

Istraga se nastavlja u saradnji sa međunarodnim partnerima, a vlasti su u visokom stepenu pripravnosti kako bi neutralisale moguće dalje prijetnje.

Prema izvještaju, Egipćanin je navodno podstakao Marokance da izvrše napad.

"Zahvaljujući odličnoj saradnji naših bezbjednosnih organa, nekoliko osumnjičenih je uhapšeno u veoma kratkom roku, čime je spriječen potencijalno islamistički motivisan napad u Bavarskoj", rekao je bavarski ministar unutrašnjih poslova Joakim Herman.

Kako je naveo, pozadinu napada utvrdiće policija u saradnji sa Kancelarijom javnog tužioca u Minhenu.