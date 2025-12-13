Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon napada u Siriji, u kome su stradala dva vojnika i jedan prevodilac i najavio da će uzvratiti udarac.

Nakon smrtonosnog napada u Siriji, u kojem su ubijena dva američka vojnika i jedan civilni prevodilac, američki predsjednik Donald Tramp poručio je da će Sjedinjene Američke Države uzvratiti. Za napad je okrivio terorističku grupu Islamska država (ISIS).

"Ovo je napad ISIS-a. Vojnici su stradali u zasjedi koju je izveo ISIS, a u napadu su ranjena još trojica njihovih saboraca. Žalimo zbog gubitka, ovo su trojica sjajnih ljudi. Jednostavno strašna stvar", izjavio je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Naglasio je da se Sirija u ovoj borbi nalazi na istoj strani.

"Predsjednik, novi predsjednik Sirije je, kako su mi rekli, i nisam iznenađen - slomljen onim što se dogodilo. Ovo je bio napad ISIS-a na nas i na Siriju. Veoma, veoma tužno", dodao je.

Najavljena brza odmazda

Na direktno novinarsko pitanje da li će Sjedinjene Države uzvratiti ISIS-u, predsjednik je odgovorio potvrdno.

"Da, hoćemo".

Prije nego što je novinar uspio da postavi sljedeće pitanje, predsjednik je prekinuo razgovor odlučnom porukom:

"Uzvratićemo. Hvala vam puno".

Ubijena dva vojnika i prevodilac

Podsjetimo, dva američka vojnika i jedan civilni prevodilac su ubijeni, a još trojica su ranjena u napadu koji se dogodio danas u Siriji, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Index.

Glavni portparol Pentagona, Šon Parnel, objavio je na društvenoj mreži Iks (X) da se incident dogodio tokom sastanka sa ključnim lokalnim liderima.

"Njihova misija bila je podrška tekućim operacijama protiv ISIS-a i protivterorističkim operacijama u regionu", naveo je Parnel.

Dodao je da imena poginulih neće biti objavljena dok njihove porodice ne budu obaviještene.

Oštra poruka ministra odbrane

Ministar odbrane SAD, Pit Hegset, potvrdio je da su napadače ubile partnerske snage i uputio oštru poruku:

"Neka se zna, ako napadnete Amerikance, bilo gde u svijetu, ostatak svog kratkog i mučnog života provešćete znajući da će vas Sjedinjene Američke Države loviti, pronaći i nemilosrdno ubiti", napisao je Hegset na mreži Iks.

Izvještaj sirijskih medija

Prema navodima Sirijske arapske novinske agencije (SANA), američki vojnici našli su se pod vatrom tokom zajedničke patrole sa sirijskim snagama u centralnoj Siriji. Zbog incidenta je obustavljen saobraćaj na auto-putu između Deir ez-Zora i Damaska, a na nebu su viđeni američki borbeni avioni.

"Američki helikopteri intervenisali su kako bi evakuisali ranjene u bazu Al-Tanf, nakon pucnjave", izvijestila je SANA, pozivajući se na američku vojnu bazu u istočnoj Siriji, blizu granice sa Irakom.