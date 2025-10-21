logo
"Nije mu čestitao rođenje ćerke, a nije došao ni na vjenčanje": Sin Dragane Mirković u zategnutim odnosima s ocem?

Autor Marina Cvetković
0

Kako se šuška, preduzetnik Toni Bijelić nije u dobrim odnosima sa sinom Markom Bijelićem već neko vrijeme.

Draganin sin i bivši muž nisu u dobrim odnosima? Izvor: Instagram/toni bijelic

Marko Bijelić i njegova supruga Melani dobili su ćerku Kseniju, što je prvo unuče u porodici.

Iako se dosad putem društvenih mreža oglašavao raznoraznim povodima, njegov otac Toni to nije učinio nakon što je njegov sin dobio ćerku a on unuku.

Marko i Manuela su, podsjetimo, nakon razvoda roditelja, ostali uz majku Draganu Mirković.

"Toni zbog narušenih odnosa nije bio na nasljednikovom vjenčanju, a nije mu ni čestitao. Tužno je to, oni više ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz između njih dvojice", ispričao je izvor.

"Marko i Toni se dugo nisu čuli. Ksenija je prvo unuče u porodici i velika radost, ali, eto, situacija je takva kakva jeste", dodao je izvor.

Tagovi

Dragana Mirković Toni Bjelić sin

