Najmanje dvije osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu popodne u zgradi kampusa na Univerzitetu Braun u gradu Providens u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je saopšteno, osumnjičeni još nije priveden i potraga za njim je i dalje u toku. Federalni istražni biro (FBI) je objavio snimak navodnog počinioca i pozvao sve koje imaju informacije koje bi vodile njegovom hapšenju da se jave.

Pucnjava se dogodila u učionici na prvom spratu, rekao je novinarima zamjenik šefa policije Providensa Tim O'Hara, a škola je saopštila da su se u vrijeme pucnjave u zgradi održavali završni ispiti.

Gradonačelnik Providensa Bret Smajli rekao je na konferenciji za novinare da je osam ranjenih u kritičnom stanju prebačeno u bolnicu Roud Ajlend koja je nešto kasnije potvrdila da je šest pacijenata u "kritičnom ali stabilnom stanju", da je jedan u kritičnom, a drugi u stabilnom stanju.

Oglasio se i Donald Tramp

Na društvenoj mreži Truth oglasio se i američki predsjednik povodom pucnjave.

Na konferenciji za novinare održanoj u subotu kasno uveče, Smajli je rekao da je deveta žrtva zadobila povrede koje nisu opasne po život i očekuje se da će se potpuno oporaviti. Kako je navela predsjednica univerziteta, Kristina H. Pakson, sve žrtve, i mrtvi i ranjeni, su studenti.

Smajli je komentarisao snimak bezbjednosne kamere koji su objavile policijske službe, za koji vjeruju da prikazuje osumnjičenog.

"Znamo da nema jasnog snimka lica", rekao je.

Kako prenose lokalni medji, neki studenti se izvode sa kampusa, ali za mnoge druge naredbe o lokdaunu su i dalje na snazi, satima nakon pucnjave.

Univerzitet Braun pohađa 11.000 studenata. Na Roud Ajlendu je prošla ponoć, a napadač je još uvijek na slobodi, napominje BBC.

Više od 400 pripadnika policije i dalje je raspoređeno širom univerziteta