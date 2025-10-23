logo
Dragana Mirković renovirala dvorac vrijedan 50 miliona eura: Luks nekretnina sada izgleda još moćnije

Dragana Mirković renovirala dvorac vrijedan 50 miliona eura: Luks nekretnina sada izgleda još moćnije

Autor Ana Živančević

Autor Ana Živančević
0

Dragana Mirković sredila je svoj dom u Austriji.

Dragana Mirković renovirala dvorac vredan 50 miliona eura Izvor: Tiktok/gradkrusevac

Pjevačica Dragana Mirković renovirala je dvorac u Austriji, u kome je živjela sa bivšim suprugom Tonije Bijelićem. Kako navode domaći mediji, Dragana je odlučila da renovira dvorac, a fotografija transformacije osvanula je na društvenim mrežama.

Pogledajte kako izgleda enterijer dvorca:

Ona je promijenila zidove, ogradu, kao i rasvjetu. Ova luksuzna nekretnina u Austriji vredi preko 50 miliona eura. Dvorac posjeduje raskošnu balsku dvoranu u kojoj pjevačica organizuje porodične proslave. U njegovom sastavu nalazi se nekoliko prostranih spavaćih soba, bazen, kamin i drvene stepenice koje vode na sprat. Kupatilo je ukrašeno Svarovski kristalima, a tu su i sauna i efektan italijanski nameštaj koji je dodat prije nekoliko godina.

Postala baka

Podsjetimo, Dragana Mirković je prije nekoliko dana postala baka. Njen sin Marko i njegova izabranica Melani dobili su ćerku Kseniju. Pjevačica nije krila radost, a na proslavi povodom rođenja unuke obukla je majicu sa natpisom: .

Pogledajte fotografije Dragane Mirković:

