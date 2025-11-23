Aca Lukas demantovao da je uhapšen: "Nisu smjeli da me puste u hotel, policajci mi se izvinjavali"

Folker Aca Lukas se oglasio nakon privođenja u Sjevernoj Makedoniji i rekao da "nije uhapšen" i da je svojim kolima išao u stanicu

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO/Printscreen/Youtube/Ami G Show

Pjevač Aca Lukas je prije dva tana uhapšen tokom nastupa u jednom lokalu u Makedoniji jer, kako je navedeno u saopštenju makedonske policije, nije imao potrebnu dozvolu.

Pjevač se sada oglasio na Instagramu i otkrio šta se dogodilo u lokalu u kom je pjevao.

"Pola sata pred kraj nastupa došla je policija, prekinula nastup i tražila da ja pođem sa njima u stanicu. Nisam uhapšen, išao sam svojim autom. U stanici sam dobio informaciju da nastup nije regularan i prijavljen, da ja na neregularan način radim…", rekao je Lukas i nastavio:

"Par dana prije nastupa sam poslao kopiju pasoša, kako to uvjek radimo, da bih prijavio nastup. Dakle, prijavljen je, ali možda je inspektor nešto loše uradio, nema veze sa mnom. Svakako sam cijelu noć ostao dok sudija za prekršaje nije došao", rekao je Lukas i dodao da između ostalog za sve krivi vlast u Makedoniji.

"Ovo nije moj prvi nego hiljadu i prvi nastup ikada u Makedoniji. Tamo je publika sjajna, ljudi, i mnogo volim tamo da pjevam. Nikada nisam nikakav eksces napravio u Makedoniji. Čak nisu smjeli da me puste u hotel da spavam, pa ujutru da dođem kod sudije za prekršaje. Nego sam cijelu noć sjedio sa njima. Policija u Kavdarcima je bila jako korektna, čak su me izvinjavali. Jedan čovjek mi je rekao da li mogu da vam se izvinim u ime makedonskog naroda", rekao je Lukas u svom obraćanju na Instagramu.