Kako izgleda stan za koji je Lukas iskeširao 500.000 €, ali pozajmljenih: Džakuzi na terasi, sve puca od luksuza (Foto)

Aca Lukas uživa u luksuznom penthausu koji je uredio po svom ukusu

Popularni pjevač Aca Lukas ne krije da živi na visokoj nozi, no, interesatno je da je, iako se u javnosti spominju ogromne cifre koje pjevač zarađuje, svojevremeno morao da pozajmi novac za luksuzan stan.

Zbog ove nekretnine je nekoliko puta bio u žiži interesovanja, počev od toga kako ga je kupio, na čije ime je uknjižen pa do toga da su izvršitelji kucali na vrata. Pjevač nikad nije krio da je od Saše Popovića pozajmio pola miliona eura kako bi kupio stan, a tek nakon što je isplatio dug stan je prešao u njegovo vlasništvo.

Potom je odjeknula vijest da su mu svojevremeno izvršitelji zakucali na vrata zbog duga koji je navodno imao prema biznismenu Dejanu Petroviću Tigru. Međutim, kako pjevač tada nije bio vlasnik stana, nisu mogli ništa da mu uzmu. Situacija se polako stišala, a Lukas je onda jednom prilikom otvorio vrata svog luksuznog doma.

Svaki detalj je posebno biran po Acinom ukusu, a u dnevnoj sobi se nalazi i njegov ogroman portret. U jednom kutku nalaze se i mnogobrojne nagrade koje je Lukas dobio tokom bogate i uspješne karijere.

U kuhinji sve je na svom mjestu, bez suvišnih detalja. U pjevačevoj sobi na sredini je ogroman krevet, a na policama nalaze se razni detalji kao i uspomene sa najmilijma.

Iz spavaće sobe ulazi se u ogromno kupatilo koje je odvojeno staklenim zidom tako da se iz kreveta sve jasno vidi. Pjevač čak i u kupatilu ima umjetničke fotografije, ali i posebne detalje za opuštanje.

Inače, on je nekretninu nedavno renovirao, za šta je izdvojio 250.000 eura. Stavio je ogroman džakuzi za čak šest osoba na terasu, pa djeluje kao da ima mini-bazen. Majstori su mu uradili najnoviju italijansku keramiku u četiri kupatila, a sada je u stanu sve novo, od tepiha, zavjesa, garniture, do gostinskih soba. Svoju bračnu sobu je pretvorio u lični kutak, u kom se nalazi ogroman krevet. U stanu preovlađuje bež boja sa ostalim pastelnim nijansama. Jedna soba je pretvorena u studio, pa ima i gluvu sobu.

