Isplivao snimak hapšenja Ace Lukasa: Drama na nastupu, pjevač napustio klub u pratnji policije

Na snimku vidi se pevač kako sa organima vlasti napušta lokal i odlazi u kolima.

Izvor: Instagram printscreen

Velika drama se dogodila juče na nastupu Ace Lukasa u Kavadarcima, kada ga je policija usred pjevanja u jednom lokalu uhapsila.

Kako prenose mediji, koncert poznatog pjevača je prekinut pola sata posle ponoći od strane policije.

Pogledajte 00:28 Snimak hapšenja Ace Lukasa u Kavadarcima Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Na društvenim mrežama su se pojavili i snimci sa koncerta, ali i fotografije kako pjevača službena lica odvode ka policijskoj stanici.

Inače, prema nezvaničnim informacijama, pjevač je priveden zato što nije imao odgovarajući dokument za rad ili boravak u Makedoniji, a to je bio samo jedan u nizu prekršaja na koje je policija tada naišla ulaskom u lokal.

Nadležne institucije su se oglasile povodom cijelog slučaja, a konferenciju za medije sa više detalja najavio je i menadžer folkera, Saša Mirković.

"Hajde ne glupirajte se"

Njegov menadžer Saša Mirković se oglasio povodom čitave situacije:

"Ajde, puštajte čovjeka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima", istakao je Saša Mirković, te nastavio:

"Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam, da sutra budem svežiji", poručio je Saša Mirković.

Fanovi smatraju da je ovakav postupak, potpuno sramotan, skandalozan i nedostojan tretmana prema jednoj od najvećih muzičkih zvijezda regiona, te su se okupili ispred policijske stanice bijesni zbog hapšenja pjevača i skandirali Lukasovo ime i glasno mu pružaju podršku.