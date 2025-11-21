"Kad pričaš o Ani Nikolić, ustani i pokloni se": Lukas ne prestaje da napada Milicu Pavlović, javno je isprozivao

Aca Lukas ponovo je oštro komentarisao Milicu Pavlović, a ovog puta povod je bila pjesma "Provereno"

Sukob između Ace Lukasa i Milice Pavlović ne prestaje da jenjava, a pjevač uporno vređa koleginicu i javno je proziva, podižući tenzije u javnosti.

Sada se ponovo oglasio na svom profilu, i spomenuo pjesmu "Provereno" zbog čega se svojevremeno podigla ogromna prašina na mrežama.

Podsjećamo, Milica i Ana mesecima su u centru jednog od najvećih muzičkih skandala, otkako je Nikolićeva na društvenim mrežama objavila svoju verziju numere, iako je pjesma na kraju zvanično pripala Milici.

Ana Nikolić o porođaju

Lukas je sada poručio da Milica, iako je pesma odavno njena, konstantno "kopa po starim ranama" i ne prestaje da se vraća na cijelu situaciju. Dodao je i da bi, kako kaže, kada govori o starijoj koleginici, trebalo da pokaže više poštovanja.

Prema njegovim riječima, čitava drama odavno je mogla da bude završena, ali se, kako smatra, "previše proizvodi skandal tamo gdje ga više nema".

- Apropo pjesme "Provereno", koju gospođica Milica Pavlović toliko svojata, a žena je snimila pjesmu... Da kažem jednu stvar toj istoj Milici, koja se za pjesmu uhvatila kao smrt za babu - mogla si da je snimiš hiljadu puta, ali kad pričaš o Ani Nikolić, ustani i pokloni se. Je l' ti znaš o kome pričaš? Je l' znaš gdje si ti, a gde je Ana Nikolić? Lutko moja, Anina verzija mnogo bolje zvuči nego tvoja.

Obratio se javno njenom menadžmentu

Obratio se javno njenom menadžmentu

Aca Lukas i Milica Pavlović već neko vrijeme su u sukobu, a situacija je sada dobila novu dimenziju. Pjevač se javno obratio njenom menadžmentu povodom njihovog angažmana i jasno stavio do znanja da nema potrebe za žalbama i pritužbama.

Ovaj potez dodatno je podgrijao spekulacije o tenzijama između popularnih izvođača, a fanovi s nestrpljenjem očekuju šta će uslijediti u narednim danima.

– Čujem da neko kuka zbog besplatnog angažmana za slikanje, za kampanju, reklamu za fejmus, gospođica Pavlović, jel’?! Molim njen menadžment da mi odmah pošalje račun kako bih uplatio tih 100 eura, koliko košta njen angažman - Rekao je Lukas.

"Kineska Jelena Karleuša"

Naime, Aca Lukas obratio se koleginici Milici Pavlović i javno joj poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vrijeme da prestane da laže.

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pjevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.

