Aca Lukas urlao na novinare, pa Milici Pavlović ponudio 100 eura: "Molim njen menadžment da mi pošalje žiro račun"

Aca Lukas nakon burne reakcije na aerodromu Nikola Tesla, kada je izvrijeđao novinare, riješio da se ponovo obračuna i sa koleginicom Milicom Pavlović

Izvor: Hype tv screenshot

Sukob Ace Lukasa i Milice Pavlović dobio je novi obrt kada je pjevač javno prozvao njen menadžment i ponudio 100 eura za njen angažman.

Pjevač se javno obratio njenom menadžmentu povodom njihovog angažmana i jasno stavio do znanja da nema potrebe za žalbama i pritužbama.

"Čujem da neko kuka zbog besplatnog angažmana za slikanje, za kampanju, reklamu za fejmus, gospođica Pavlović, jel’?! Molim njen menadžment da mi odmah pošalje račun kako bih uplatio tih 100 eura, koliko košta njen angažman", rekao je Lukas u svom videu.

Aca Lukas se obratio menadžmentu Milice Pavlović



"Kineska Jelena Karleuša"

Lukasu ovo nije prvi put da proziva koleginicu s kojom ima duet, a prije nekoliko nedelja ju je nazvao "kineskom Jelenom Karleušom" i poručio da "prestane da laže".

"Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Jel su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si vjerovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!", rekao je Lukas.

Urlao i vrijeđao novinare

Folker Aca Lukas je prije tri dana, bez ikakvog povoda i razloga, napao novinarske ekipe 16. novembra na beogradskom aerodromu.

Lukas je doletio u Beograd sa nepoznatom djevojkom, a na "dobro veče" od strane novinarskih ekipa, on je pobijesnio. Aca je prošao pored novinara, a onda se okrenuo i počeo da ih vrijeđa, te da ih rastjeruje iako su na javnom prostoru.

