Voditeljki Pinka zabranjeno da se oglašava: Mitrović otpustio sve zaposlene, čistka se nastavlja

Voditeljki Pinka zabranjeno da se oglašava: Mitrović otpustio sve zaposlene, čistka se nastavlja

Autor Đorđe Milošević
0

Sanja je istakla da ništa ne smije da izjavljuje dok Željko je izda zvanično saopštenje.

Voditeljki Pinka zabranjeno da se oglašava: Mitrović otpustio sve zaposlene, čistka se nastavlja Izvor: TV Pink

Vlasnik “Pink Media Group” Željko Mitrović otpustio je sve zaposlene u Teatru Odeon i najavio nove otkaze. Nakon oglašavanja direktora tog teatra, sada se oglasila i voditeljka Sanja Marinković koja je bila zaposlena u PR sektoru.

Sanja je istakla da ne sme da daje izjave povodom gašenja Odeona, ali kako kaže, Željko Mitrović uskoro će u javnost izaći sa novim saopštenjem.

"Ako me zovete u vezi Odeona, mi ne smijemo tim povodom da se oglašavamo dok Željko ne izda saopštenje. On će uskoro da se oglasi i sve će saopštiti ne brinite. Vrlo rado bih dala izjavu, ali sada sve mora da ide preko Pink Media Grupe i mi ne smijemo mimo toga", ljubazno je poručila Sanja za domaće medije.

Ništa još nije riješeno"

Direktor teatra ističe da se trenutno sprovode reforme kako bi sve bolje funkcionisalo.

"Ništa još pravno nije rešeno, to je prva stvar, a druga jeste da sprovodi reforme, kako bi sve bolje funkcionisalo."

Na pitanje da li se plaši da bi mogao da ostane bez radnog mjesta, on kaže:

"Pa ne, tamo smo svi sve uložili, po 24 sata smo provodili u Teatru Odeon, sve ljudske napore smo uložili da to pozorište uspije."

