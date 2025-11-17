Počinju masovna otpuštanja na Pinku: Porodica pružila podršku Mitroviću, Milica se odmah oglasila

Željko se juče, na dan krsne slave, obratio svima i najavio da je napravio niz grešaka koje će, kako je i sam istakao, uskoro riješiti.

Objava Željka Mitrovića na dan krsne slave privukla je veliku pažnju javnosti, nakon što je uz fotografiju sa slavske trpeze, najavio da će na televiziji Pink uslijediti masovna otpuštanja.

Mitrović je istakao da je dan ranije posjetio majčin grob, gdje se, kako kaže, zakleo da će "počistiti svoju kuću" i riješiti se svih onih koje smatra neprijateljima i nelojalnim saradnicima. Iako nije naveo konkretna imena, jasno je stavio do znanja da se obraća zaposlenima u okviru svoje medijske kuće.

Ubrzo su se oglasile i njegova supruga Milica Mitrović i ćerka Andrea Mitrović, koje su mu javno pružile podršku. Obije su u komentaru ispod objave ostavile emotikone srca, čime su pokazale da stoje uz njega i podržavaju njegovu odluku.

Šta je napisao Mitrović?

Željko se nije libio da javno napiše šta se trenutno dešava u njegovoj medijskoj kući.

"Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka. Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmijenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu Pink media group nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go**na, ali prije svega nelojalnih i pokvarenih, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavjet mojoj majci. Počinjem od onih koji su poslednji i nastali. No mercy! P.S. Je**ću im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje", bio je brutalan Željko.