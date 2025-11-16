"Na Pinku su se nakotila go*na, počinje čišćenje": Mitrović brutalan, otkrio i ko je prvi na spisku

Željko Mitrović se oglasio na dan krsne slave i otkrio koje obećanje je dao majci.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, danas obilježava svoju krsnu slavu Đurđic. Tim povodom oglasio se na Instagramu, gdje je podsjetio da mu je upravo na ovaj dan prošle godine preminula majka Milenija.

Istakao je da sada slavi slavu koju je preuzeo i da se nada da je roditelje odmijenio na dostojan način, a potom je udario i na pojedine zaposlene na Pinku, jer kako tvrdi, "nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi".

"Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka. Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmijenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu Pink media group nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go**na, ali prije svega nelojalnih i pokvarenih, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavjet mojoj majci. Počinjem od onih koji su poslednji i nastali. No mercy! P.S. Je**ću im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje", bio je brutalan Željko.

Uz poruku, vlasnik i direktor Pink Media Group podijelio je i fotografiju iz porodične kuće, na kojoj se vidi mirna, porodična i slavska atmosfera.