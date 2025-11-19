Otkriveno kome je Željko Mitrović prvom dao otkaz: Odmah uslijedila "čistka", isplivali detalji

Željko Mitrović se odlučio na radikalnu akciju uz riječi "da je bolje da pomogne djeci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima".

Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink

Vlasnik "Pinka" Željko Mitrović nedavno je izazvao pravi haos na mrežama kada je na dan krsne slave najavio ozbiljna otpuštanja u svojoj kompaniji. Podsećamo, Mitrović je poručio da će prvi biti pogođen njegov najnoviji, milionski projekat – teatar "Odeon".

Prema saznanjima "Informera", prvi na udaru su bili glumci i članovi ansambla, a Mitrović je najavio da se potpuno obustavlja i produkcija u teatru, te da se od početka sledeće godine očekuje potpuno nova postava.

"Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od nule sa novim ljudima i novim igranim projektima " istakao je vlasnik "Pinka" Željko Mitrović.

Nije gotov sa otkazima

Međutim, iako su brojni zaposleni dobili otkaze, Mitrović "čistku" još uvjek nije završio. U oglašavanju je otkrio da planira da podijeli još otkaza.

" Prva mjera u sveobuhvatnim reformama PMG je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem djeci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i "bumbarima" " naveo je Željko Mitrović, pa otkrio dalji plan.

