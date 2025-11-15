Velika tuga u domu Željka Mitrovića, oglasila se Milica: "Zauvjek, volimo te"

Milica Mitrović prisjetila se majke Željka Mitrovića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Željko Mitrović je prošle godine izgubio majku Milku, a sada se povodom te tužne godišnjice oglasila i njegova supruga Milica. Ona je na Instagramu podijelila fotografiju svoje svekrve, uz dirljivu poruku u kojoj je izrazila koliko im nedostaje i koliko je i dalje prisutna u njihovim životima.

"Danas je nedostajanje još jače…Prošla je godina, ali toplina, dobrota i trag ljubavi koje je ostavila i dalje žive u nama. Zauvjek. Volimo te…"

Željko Mitrović je tada na svom Instagram nalogu podijelio fotografiju sa majkom i od nje se oprostio potresnim riječima.

"Danas nema riječi,nema zvuka, svuda samo tišina. Kevo moja najvoljenija, tvojim odlaskom nastao je duboki i mračni tajac, u kome se čuje samo beskonačna ljubav koju si mi davala od kada sam progledao i udahnuo prvi vazduh! Kada jednog dana skinem ove crne naočare ostaće samo nacrtane oči koje će me podsjećati da sam na tom mjestu nekada imao oči koje ti nisu uzvratile dovoljno ljubavi i pored toga sto sam ti skoro svaki dan govorio koliko te volim! Kažu mi jutros da si umrla u toku noći, a ne razumiju da moja majka ne umire i nikada ne može umrijeti jer najveće duše žive vječno a ti si svakako bila, ostala i bičeš najveca dusa od postanka svijeta i vijeka! P.S. Danas nam je slava i ne brini za goste, neće ih ni biti, razumjeće oni da si spriječena a ja ću im se lično zahvaliti u tvoje ime! Spokojna budi majko moja najvoljenija i konačno ćeš sresti tvog Dragana, za kojim čezneš već više od dvadeset godina! Budi mi dobro i spokojna tamo gde si krenula jer u toj velikoj nebeskoj kući, prije ili kasnije srešćemo se svi", napisao je on.

