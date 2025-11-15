logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika tuga u domu Željka Mitrovića, oglasila se Milica: "Zauvjek, volimo te"

Velika tuga u domu Željka Mitrovića, oglasila se Milica: "Zauvjek, volimo te"

Autor Ana Živančević
0

Milica Mitrović prisjetila se majke Željka Mitrovića.

Velika tuga u domu Željka Mitrovića, oglasila se Milica: "Zauvjek, volimo te" Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Željko Mitrović je prošle godine izgubio majku Milku, a sada se povodom te tužne godišnjice oglasila i njegova supruga Milica. Ona je na Instagramu podijelila fotografiju svoje svekrve, uz dirljivu poruku u kojoj je izrazila koliko im nedostaje i koliko je i dalje prisutna u njihovim životima.

"Danas je nedostajanje još jače…Prošla je godina, ali toplina, dobrota i trag ljubavi koje je ostavila i dalje žive u nama. Zauvjek. Volimo te…"

Željko Mitrović je tada na svom Instagram nalogu podijelio fotografiju sa majkom i od nje se oprostio potresnim riječima.

"Danas nema riječi,nema zvuka, svuda samo tišina. Kevo moja najvoljenija, tvojim odlaskom nastao je duboki i mračni tajac, u kome se čuje samo beskonačna ljubav koju si mi davala od kada sam progledao i udahnuo prvi vazduh! Kada jednog dana skinem ove crne naočare ostaće samo nacrtane oči koje će me podsjećati da sam na tom mjestu nekada imao oči koje ti nisu uzvratile dovoljno ljubavi i pored toga sto sam ti skoro svaki dan govorio koliko te volim! Kažu mi jutros da si umrla u toku noći, a ne razumiju da moja majka ne umire i nikada ne može umrijeti jer najveće duše žive vječno a ti si svakako bila, ostala i bičeš najveca dusa od postanka svijeta i vijeka! P.S. Danas nam je slava i ne brini za goste, neće ih ni biti, razumjeće oni da si spriječena a ja ću im se lično zahvaliti u tvoje ime! Spokojna budi majko moja najvoljenija i konačno ćeš sresti tvog Dragana, za kojim čezneš već više od dvadeset godina! Budi mi dobro i spokojna tamo gde si krenula jer u toj velikoj nebeskoj kući, prije ili kasnije srešćemo se svi", napisao je on.

Pogledajte fotografije Željka Mitrovića:

Možda će vas zanimati

Tagovi

željko mitrović tuga smrt majka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ