"Šta da se radi": Saša Matić odgovorio Karleuši na prozivke

Saša Matić kratko je prokomentarisao izjavu Jelene Karleuše.

Izvor: MONDO

Pevač Saša Matić došao je na proslavu sina Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa. On je nedavno sam organizvao veliko slavlje povodom rođendana njegove ćerke Tare.

Pogledajte fotografije Viki sa porodicom:

Iako je pozvao veliki broj zvanica, Jelena Karleuša nije bila na spisku. Ona je prokomentarisala njegovu odluku da je ne pozove.

"Ja kad dođem nepozvana na žurezu kod Saše Matića na koju je pozvao cijelu estradu, pa čak i slučajne prolaznike, ali mene ne jer su mu pjevačice dale dobronamjeran savjet da to ne radi. Želim njegovoj ćerki srećan rođendan", napisala je Jelena na društvenim mrežama uz snimak Anđeline Džoli u ulozi Grdane, zle vile koja nije bila pozvana na krštenje princeze Aurore u bajci "Uspavana ljepotica".

Novinare je zanimalo šta ima na to da kaže Saša Matić.

"Šta da se radi...", rekao je Saša kratko.