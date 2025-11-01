logo
Folker se uvrijedio jer ga Saša Matić nije zvao na ćerkin rođendan: Žestoko opleo po njemu i sve rekao javno

Autor Đorđe Milošević
0

Folker nije krio razočarenje zbog toga što ga Saša nije zvao na slavlje.

Folker se uvrijedio jer ga Saša Matić nije zvao na ćerkin rođendan Izvor: MONDO

Pjevač Saša Matić nedavno je priredio luksuzno gala slavlje povodom punoletstva svoje ćerke Tare Matić. Na gala proslavi okupilo se više od 700 zvanica, među kojima su bila brojna poznata imena sa estrade.

Međutim, kako se navodi, pjevačev kolega Boban Rajović bio je uvređen jer nije dobio poziv na ovaj događaj.

"Ima tako kolega, smatraš da ste dobri, uvjek se srdačno pozdravite, ispričate, ali oni vas ne pozovu na veselje. Pozovu neke ljude, pitanje da li su kafu sa njima popili, a ne pozovu mene, a dobri smo. Nego dobro, sad znam kakvi smo", ispričao je folker.

"Boban je poznat kao neko ko ne voli konflikte, ali u ovom slučaju mu je bilo teško da sakrije razočaranje. Rekao je prijateljima: 'Ne razumijem, zove 700 ljudi, a mene ne! A toliko puta smo pjevali zajedno i podržavali jedan drugog'. Nije mu svejedno, jer je mislio da imaju prijateljski odnos, ne samo kolegijalni", otkriva sagovornik.

Saša Matić rođendan boban rajović

