"Nije pozvana ni ona ni 15 ljudi sa spiska": Saša Matić konačno priznao zašto nije zvao Karleušu na ćerkino punoljetstvo

Pjevač Saša Matić nedavno je proslavio ćerkino punoljetstvo na veselju na koje je pozvao pola estrade, ali ne i Jelenu Karleušu. Sada je konačno otkrio i zašto

Pjevač Saša Matić otkrio je zbog čega njegova koleginica Jelena Karleuša, s kojom je snimio i duet ''Ne smem da se zaljubim u tebe'', nije dobila pozivnicu za veliku proslavu 18. rođendana njegove ćerke na kojoj je okupio pola estrade.

Jelena je javno iznijela nezadovoljstvo zbog ovog Sašinog poteza, pa ga je čak i prozvala na društvenim mrežama i tada napisala da je "zvao pola estrade i slučajne prolaznike", a nju ne, jer su ga tako navodno savjetovale koleginice.

Sada je, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića, otkrio pravi razlog i javno se izvinio Jeleni Karleuši.

"Ne postoji razlog. Ja sam dao timu spisak i Jelena je bila na mom spisku, ali oni su previdjeli meni da kažu da je nisu pozvali. Ja nisam vodio računa, tu nije samo Jelena, nego još 15 ljudi, ja se svima izvinjavam. Nismo se posle toga čuli, ja ću Jeci javno da se izvinim i sledeći put kad pravim neće se ponoviti", rekao je Saša Matić.

Šta je Jelena rekla o proslavi punoljetstva?

Karleuša je ranije otkrila da nije ni dobila poziv od kolege s kojim je prije mnogo godina snimila duetsku pjesmu. Jelena je u postu navela da su Saši Matiću, navodno, pjevačice rekle da je ne zove.

"Ja kad dođem nepozvana na žurezu kod Saše Matića na koju je pozvao cijelu estradu, pa čak i slučajne prolaznike, ali mene ne jer su mu pjevačice dale dobronamjeran savjet da to ne radi. Želim njegovoj ćerki srećan rođendan", napisala je Jelena na društvenim mrežama uz snimak Anđeline Džoli u ulozi Grdane, zle vile koja nije bila pozvana na krštenje princeze Aurore u bajci "Uspavana ljepotica".