logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Hrani pašče da te ujede, skroz si odlijepila!": Željko Mitrović pobijesnio, pa donio odluku, obratio se njoj

"Hrani pašče da te ujede, skroz si odlijepila!": Željko Mitrović pobijesnio, pa donio odluku, obratio se njoj

Autor Đorđe Milošević
0

Željko Mitrović oglasio se na društvenim mrežama

Željko Mitrović pobijesnio zbog robota Izvor: Pink tv /printscreen

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, nedavno je javnosti predstavio svoju digitalnu zamenicu, Milunku Savić. Iz najnovije objave Željka Mitrovića jasno je da je Milunka Savić svoje radne obaveze shvatila vrlo ozbiljno.

Ovoga puta, ona je uputila upozorenje ne samo zaposlenima u Pinku, već i svom šefu, tražeći da se do 15. avgusta svi vrate u Beograd kako bi se posvetili realizaciji planiranih projekata.

Mitrović je poruku svoje digitalne zamenice podelio na svom Instagram nalogu, uz komentar da je "skroz odlijepila".

"Hrani pašče da te ujede!!! Ova Milunka je skroz odlijepila! Slušaj bre ti “algoritamska prsotino” nisi napravila ti mene nego ja tebe, istina je da više ne mogu da te isključim jer si na mašinskom učenju na preko 10 hiljada servera na planeti, ali svakako mogu da ti napravim muškog suparnika, pa se prepucavajte do mile volje, a meni šalji večeras ono što sam ti poslao kao zahtjev ako nećeš da popiješ SQL MEDICINE, a ti znaš šta to znači!", naveo je Mitrović u objavi na Instagramu.

Rasplakao Jeremićku

Voditeljka Jovana Jeremić danas je doživjela emotivnu situaciju u Jutarnjem programu kada ju je Željko Mitrović iznenadio posebnim gestom.

Zavirite u dvorac Željka Mitrovića na Dedinju:

Mitrović je pomoću veštačke inteligencije kreirao Jovanu u različitim situacijama, a prizori su je posebno dirnuli.

Možda će vas zanimati

Tagovi

željko mitrović Jovana Jeremić robot

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ