Željko Mitrović oglasio se na društvenim mrežama

Izvor: Pink tv /printscreen

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, nedavno je javnosti predstavio svoju digitalnu zamenicu, Milunku Savić. Iz najnovije objave Željka Mitrovića jasno je da je Milunka Savić svoje radne obaveze shvatila vrlo ozbiljno.

Ovoga puta, ona je uputila upozorenje ne samo zaposlenima u Pinku, već i svom šefu, tražeći da se do 15. avgusta svi vrate u Beograd kako bi se posvetili realizaciji planiranih projekata.

Mitrović je poruku svoje digitalne zamenice podelio na svom Instagram nalogu, uz komentar da je "skroz odlijepila".

"Hrani pašče da te ujede!!! Ova Milunka je skroz odlijepila! Slušaj bre ti “algoritamska prsotino” nisi napravila ti mene nego ja tebe, istina je da više ne mogu da te isključim jer si na mašinskom učenju na preko 10 hiljada servera na planeti, ali svakako mogu da ti napravim muškog suparnika, pa se prepucavajte do mile volje, a meni šalji večeras ono što sam ti poslao kao zahtjev ako nećeš da popiješ SQL MEDICINE, a ti znaš šta to znači!", naveo je Mitrović u objavi na Instagramu.

Rasplakao Jeremićku

Voditeljka Jovana Jeremić danas je doživjela emotivnu situaciju u Jutarnjem programu kada ju je Željko Mitrović iznenadio posebnim gestom.

Zavirite u dvorac Željka Mitrovića na Dedinju:

Mitrović je pomoću veštačke inteligencije kreirao Jovanu u različitim situacijama, a prizori su je posebno dirnuli.