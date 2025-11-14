Nakon što je Katarina Živković odlučila da javno prozove nekadašnju prijateljicu za navodnog ljubavnika, rijaliti učesnica je odlučila da stavi tačku na dalje priče

Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot

Nekadašnje prijateljice Katarina Živković i Kija Kockar ne prestaju sa iznošenjem "prljavog veša", a situacija se prilično zakuvala poslednjih dana.

Nakon brojnih uvreda sa obje strane, pjevačica sada tvrdi da je Kija u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije.

- Da li se to zahvaljuješ svojim pojedinim prijateljima koje imaš, a to su lažni profili koji mi vrijeđaju dijete i pokojnog oca? I da, još jednom da ti postavim pitanje, kako ti se zove oženjeni ljubavnik iz MUP-a? - napisala je Kaća, ali se tu nije zaustavila.

Vidi opis Oglasila se Kija nakon tvrdnje da je ljubavnica oženjenog žandarma: Jedino je ovo rekla nakon Kaćinih optužbi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 22 / 22

- Posto je story istekao a odgovore još uvijek nisam dobila, prinuđena sam da objave okačim na zid - mozda mi ovako odgovoriš na pitanje kako ti se zove dugogodišnji ljubavnik, pripadnik žandarmerije, blizak onoj sa kojom se fotografišeš, a ne poznaješ je i koji je, kako sam čula, suspendovan zbog bliskog kontakta sa osobom iz kriminogenog svijeta? - napisala je Kaća.

Katarina Živković je nakon ovoga napisala da se ona svih ovih godina trudila da privatan život drži dalje od očiju javnosti.

- Hvala svima na savjetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamjerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije riješila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih riječi i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umjesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavijala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dijete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom prijetiš, napisala je Katarina, prenosi Kurir.

Kija se oglasila

Nakon što je Katarina rekla da je Kija u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije, Kija se oglasila.

- Ljudi koji uporno pišu o meni na kraju pokažu samo sebe. Ono što ja znam o nekom, ostavljam za sebe jer mi moja čast ne dozvoljava da idem dalje od te teme gdje sam rekla istinu i temu koju nisam započela. I tu se za mene sve završava. Neka nastave - poručila je ona.

Podsetite se i kako su nekad izgledale objave bivših najboljih drugarica:

(Kurir.rs/MONDO)