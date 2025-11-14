Katarina Živković i Kija Kockar bile su nerazdvojne, sve do prošle godine.
Katarina Živković ponovo se oglasila putem svog Instagram profila u jeku "medijskog rata" sa svojom nekadašnjom prijateljicom Kijom Kockar.
Ona je podijelila jedan citat u kome jasno stavlja do znanja svima da želi da mir.
Pogledajte objave Katarine Živković:
"Neka me se okani": Kaća Živković se oglasila na Instagramu, poslala jaku poruku usred skandala sa Kijom Kockar
"Jedna od mojih čestih dova je: Gospodaru, onom ko me voli daruj iste blagodati koje si i meni dao jer mu je drago što ih posjedujem, a i meni još draže da ih i on ima. A onom ko me ne voli zbog tih blagodati iz zavidluka ili bilo kog motiva, daj duplo više, da me se okani, da u miru dišem. Amin", piše na Kaćinom Instagramu.
Kasnije je podijelila objavu u kojoj je istakla da je trenutno posvećena svom sinu i porodici.
"U svojoj sam fazi ‘ne marim’. Nisam tu da ugađam ikome. Nisam tu da se pravdam. Ovdje sam samo da odgajam svoje dijete
i gledam svoja posla. Čuvam svoj mir kao da mi je to posao s punim radnim vremenom."
Pogledajte fotografije Kije i Kaće:
"Polupano blebletalo"
Podsjetimo, nakon što je Kija Kockar optužila Katarinu Živković da navodno širi Milanove privatne snimke, na šta voditelj nije želio da daje komentare, oglasila se i sama pjevačica.
Katarina je poručila da je razgovarala sa Milanom i da su se oboje nasmijali tim tvrdnjama, a usput je još jednom uputila indirektnu poruku Kiji.
"Za to nisam znala, a onda me je pozvao Milan Milošević i ismijala sam se onako iz sveg srca. Taj snimak ne postoji, ali sam konstatovala sa Milanom i da postoji to bi bio najjači snimak na svijetu zato što on sve što radi je najjače i najbolje. To je jedna laž i izmišljotina onog polupanog blebetala", brutalna je bila Kaća za domaće medije.