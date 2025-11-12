"Hapsili me na aerodromu u Cirihu": Goga Sekulić otkrila detalje privođenja, kolege joj samo mahnule

Pjevačica Goga Sekulić otkrila da je prije dvadesetak godina greškom uhapšena na aerodromu, kao ni da niko od kolega nije stao kad je vidio šta se dešava
Pjevačica Goga Sekulić, koja je prije nekoliko mjeseci otkrila da je uhapšena na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, otkrila je i da je privođena na aerodromu u Švajcarskoj.
Policija je privela u Cirihu kada se vraćala sa nastupa za Beograd.
"Uhapsili su me 2002. godine greškom u Cirihu. Tada su bile i naše kolege na aerodromu, vraćali smo se nakon što smo odradili nastupe. U to vrijeme je u Cirihu bilo 10 klubova. Sjećam se, tada su zatvorili šalter samo gdje sam bila ja", rekla je Goga u jednoj emisiji i dodala da niko od kolega nije ni pokušao da zastane i pita o čemu se radi.
"Pjevači su prošli i samo su mi mahali, a ja sam stala i rekla im: 'Važi, vidjećemo se'. Greškom me priveli i odveli, ja završila iz Ciriha do Ženeve, dok su utvrdili neki falš alarm", rekla je pjevačica.