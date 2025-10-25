"Obezbeđenje mu je reklo da sam pjevačica": Goga Sekulić o susretu sa Džekijem Čenom

Goga Sekulić detaljno je prokomentarisala interakciju sa poznatim glumcem.

Pjevačica Goga Sekulić prije gotovo dva mjeseca podijelila je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira sa svjetski poznatim glumcem Džekijem Čenom. Objavom, koja je privukla više od milion pregleda, Goga se pohvalila novim poznanstvom, a sada je prvi put otkrila kako je zapravo došlo do susreta sa holivudskom legendom.

"Bila sam kod drugarice iz Pariza koja je boravila u istom hotelu u kojem je bio i Džeki Čen. Došla sam da popijem kafu sa njom jer je išla na aerodrom. Isto je i Džeki Čen išao na aerodrom. Bio je sa svojim prijateljem ispred hotela. Drugarica ga je na engleskom pitala: 'Ej, Džeki Čen da li može jedna slika?' i on je rekao da može. Momcima koji su bili sa njim u obezbeđenju je rekla da ću ja posle nje da se fotografišem, a onda su oni rekli: 'Evo je jedna naša poznata pjevačica". Džeki je bio jako ljubazan, malo smo stali, popričali, upoznali se i slikali. Poželjela sam im srećan put", rekla je Goga za Blic.

Pjevačica je navela da ima energiju koja privlači poznate ličnosti.

"Ispod naše fotografije su pisali Goga Čenić, Džeki Sekulić, bilo je zanimljivo. Pitaju me drugarice kako ja to uvjek sretnem nekoga, pa eto. Imam neku energiju i harizmu, komunikativna sam, to koga je sve sretnem preko dana vi ne biste vjerovali. Nameste mi se tako ljudi. Prije 10 godina sam upoznala Tinu Tarner, to mi je bila velika čast takvu zvijezdu da upoznam", rekla je Goga.