logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Hej, Seve, lopove": Goga Sekulić raspalila po koleginici iz Hrvatske, tvrdi da joj je ukrala pjesmu

"Hej, Seve, lopove": Goga Sekulić raspalila po koleginici iz Hrvatske, tvrdi da joj je ukrala pjesmu

Autor Dragana Tomašević
0

Svi su primijetili veliku sličnost između nove pjesme Severine Vučković i hita Goge Sekulić, a evo šta pjevačica kaže na to

Goga Sekulić raspalila po koleginici iz Hrvatske, tvrdi da joj je ukrala pjesmu Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Severina Vučković juče je objavila pjesmu "Pumpaj, Seve", a nekoliko sati kasnije uslijedile su optužbe javnosti da je u pitanju plagijat.

U komentarima ispod objavljene pjesme krenule su da se nižu tvrdnje da je Severina "ukrala melodiju" srpske pjevačice Goge Sekulić i pjesme ''Hej, vuče, lopove''.

Goga se potom oglasila i prokomentarisala postupak hrvatske pjevačice.

"Ceo dan me zovu zbog toga, Severina je ukrala melodiju mog najvećeg hita. Tu pjesmu publika pjeva na mojim nastupima, a sada ću morati da promijenim tekst i da pjevam:"Hej, Seve, lopove", rekla je Goga Sekulić za "Informer" i dodala:

"Severina, osim što je ukrala melodiju, potpisala je sebe kao autora. Poslala sam sve Aleksandru Kobcu koji je radio tu pjesmu, vidjećemo kakvi će dalji koraci biti", rekla je Goga.

Severina je pomenutu pjesmu najavila na dan kada se obilježavao početak "Oluje", zločinačke operacije u kojoj je ubijeno i nestalo više od 1.700 Srba, a protjerano više od 250.000.

 (24sedam, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

goga sekulić Severina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ