"Hej, Seve, lopove": Goga Sekulić raspalila po koleginici iz Hrvatske, tvrdi da joj je ukrala pjesmu

Svi su primijetili veliku sličnost između nove pjesme Severine Vučković i hita Goge Sekulić, a evo šta pjevačica kaže na to

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Severina Vučković juče je objavila pjesmu "Pumpaj, Seve", a nekoliko sati kasnije uslijedile su optužbe javnosti da je u pitanju plagijat.

U komentarima ispod objavljene pjesme krenule su da se nižu tvrdnje da je Severina "ukrala melodiju" srpske pjevačice Goge Sekulić i pjesme ''Hej, vuče, lopove''.

Goga se potom oglasila i prokomentarisala postupak hrvatske pjevačice.

"Ceo dan me zovu zbog toga, Severina je ukrala melodiju mog najvećeg hita. Tu pjesmu publika pjeva na mojim nastupima, a sada ću morati da promijenim tekst i da pjevam:"Hej, Seve, lopove", rekla je Goga Sekulić za "Informer" i dodala:

"Severina, osim što je ukrala melodiju, potpisala je sebe kao autora. Poslala sam sve Aleksandru Kobcu koji je radio tu pjesmu, vidjećemo kakvi će dalji koraci biti", rekla je Goga.

Severina je pomenutu pjesmu najavila na dan kada se obilježavao početak "Oluje", zločinačke operacije u kojoj je ubijeno i nestalo više od 1.700 Srba, a protjerano više od 250.000.

(24sedam, MONDO)