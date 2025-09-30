"Vidjela sam Karleušine svađe": Goga Sekulić brutalno o koleginicama, priznala da pozajmljuje pare

Goga Sekulić nije se libila da otkrije nepoznate detalje s početka karijere, ali i da prokomentariše aktuelne trendove, ali i svoje kolege

Goga Sekulić bila je jedna od zvanica na velikom modnom događaju u Beogradu. Pjevačica se na reviji popularnog brenda pojavila u opuštenom izdanju, pozirajući pred okupljenim novinarima u bijeloj majici, farmerkama, kaubojkama i kožnoj jakni, dok je izdanje upotpunila naočarima.

Pogledajte kako je izgledala:

Goga Sekulić stigla kao glavna zvezda na dogadjaj u Beogradu

Pjevačica je pred kamerama odgovorila i na neka pitanja koja su zanimala javnost. Tako je otkrila da se privatno ne sređuje koliko bi možda trebalo, dok je potpuno druga priča kada je riječ o emisijama i snimanjima spotova.

Goga je priznala i da više ne prati trendove.

"Bitno mi je da sam lijepa i njegovana. Volim da imam dobru torbu i obuću", kaže Goga i dodaje da ne gleda da li je nešto brendirano ili ne.

"Meni kada se nešto dopadne, nevezano da li je skuplje ili jeftinije... na primjer, ja zaradim 5.000, a vidim da je nešto 6.000, ja moram da pozajmim pare da to kupim. Ali to je bilo tako u mladosti, neko mi kaže - da nisi tako radila, sad bi imala pet stanova", iskrena je pjevačica koja je istakla da je danas prioritet da njeno dijete ima sve.

Goga Sekulić se dotakla i aktuelnih muzičkih takmičenja "Zvezda Granda" i "Pinkovih zvezda": "Dobre su mi obje priče obje... Moram da pohvalim Karleušin stajling, zadala je domaći zadatak, vidjela sam sve", kaže Goga i dodaje da je vidjela i njene svađe.

Podsjetite se Karleušinog izdanja sa početka:

Poslušajte šta je još Goga rekla za koleginice: