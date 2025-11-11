logo
"Još je luđe iza kamera": Ognjen Amidžić otkriva šta gledaoci nisu vidjeli u Pinkovim zvezdama

Autor Dragana Tomašević
0

Voditelj Ognjen Amidžić otkrio šta misli o padu Jelene Karleuše, Desingerici i prepucavanjima Viki Miljković i Zorice Brunclik

Ognjen Amidžić otkriva šta gledaoci nisu vidjeli u Pinkovim zvezdama Izvor: Instagram/jelenasuperstar

Voditelj Ognjen Amidžić, koji sa suprugom Minom čeka još jednu bebu, pojavio se danas na snimanju nove emisije Pinkovih zvezda i otkrio šta se dešava prije nego što se upale kamere.

"Mislim da gledaoci vide sve što se dešava, slično je i iza kemera, možda su iza kamera samo bolji odnosi. Ne foliraju se u emisiji, svi su takvi kakve ih vidite. Kada imamo pauzu za ručak, malo se priča, trudimo se da ostane neka dobra energija. Nema suštinskih sukoba", rekao je Amidžić, a potom se osvrnuo na Viki i Zoricu.

"Pa da, kažem onako kao što i vidite. Mislim, to je to. Mi samo pokušavamo da ostanemo u toj nekoj radnoj atmosferi, u dobrim odnosima i za sad to uspijeva. Ali je to vrlo slično, verujte, kao što vidite". Kada je riječ o Desingerici, ne provocira ostale članove žirija, ali...

"Tu su rasprave. Mislim da je još luđe iza kamera. Kada bi moglo da se snimi, vidi šta se dešava, teme kojima se bave, šta se tu sve otvori, pa to je šou program. Ali ok je, stvarno je ok", rekao je Amidžič i osvrnuo se na pad Jelene Karleuše.

"To je bilo i simpatično. Hvala Bogu, nije se nešto ozbiljnije povrijedila, tako da je to ok."

(Kurir, MONDO)

