"Zorica ima poseban apartman, nije sa nama": Voditeljka Pinkovih zvezda otkrila šta se dešava kada se kamere ugase

"Zorica ima poseban apartman, nije sa nama": Voditeljka Pinkovih zvezda otkrila šta se dešava kada se kamere ugase

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Atraktivna voditeljka Bojana Lazić otkrila tajne sa snimanja popularnog muzičkog takmičenja

Voditeljka Pinkovih zvezda otkrila šta se dešava kada se kamere ugase

Danas je snimanje nove emisije muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, koje je izazvalo veliku pažnju javnosti ne samo zbog kandidata već i dešavanja van bine, tačnije među žirijem.

Sve ovo, ali i više nego gledaoci, posmatra atraktivna voditeljka Bojana Lazić, koja je MONDU otkrila par zanimljivosti o kojima ništa nismo znali.

Bojana Lazic nikad zgodnija na snimanju Pinkovih zvezda
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Jedna se tiče Zorice Brunclik, koja je nedavno zbog Desingerice prekinula snimanje, a druga trepera koji "renda kačkavalj po glavama obožavalaca".

Poslušajte šta nam je otkrila:

Bojana Lazic
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

