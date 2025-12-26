Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se Izrael nikada neće u potpunosti povući iz Gaze i da će unutar pojasa ostati bezbjednosna zona, bez obzira na mirovni plan SAD.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA

Izrael nikada neće povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze, rekao je danas izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

"Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze. Unutar pojasa postojaće značajna bezbjednosna zona", rekao je Kac tokom konferencije koju su organizovale novine "Makor Rišon", koje podržavaju naseljenike. Dodao je da bi to ostalo na snazi čak i u slučaju prelaska na drugu fazu mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa i razoružanja Hamasa. Bezbjednosna zona prostirala bi se unutar Gaze, a u sjevernom djelu obalnog pojasa mogle bi da se formiraju izraelske naseljeničke jezgre koje bi štitile tu zonu.

"Unazad vozim samo u automobilu"

Kac, član desničarske stranke Likud premijera Benjamina Netanjahua, time je ponovo protivrečio elementima Trampovog mirovnog plana koji predviđa postepeno povlačenje svih izraelskih trupa iz Pojasa Gaze.

Iako se nakon kritika sličnih izjava datih prekjuče činilo da ih Kac povlači, danas je na konferenciji to demantovao. "Unazad vozim samo u automobilu", poručio je.