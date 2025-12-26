Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u narednim danima će otputovati na Floridu na razgovore u Mar-a-Lagu, potencijalnom mjestu za sastanak sa američkim rukovodstvom

Izvor: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Očekuje se da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u narednim danima otputovati na Floridu na razgovore u Mar-a-Lagu – potencijalnom mjestu za sastanak sa američkim rukovodstvom, kažu diplomatski izvori kažu za Kijev post.

Posjeta bi mogla da se održi već 28. decembra ako sve bude išlo po planu, rekao je jedan izvor.

Zelenski je u četvrtak detaljno opisao maratonski, jednosatni razgovor sa američkim predsjedničkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, opisujući diskusiju kao dubinsko istraživanje „formata, sastanaka i vremena“ potrebnih za zaustavljanje krvoprolića.

„Imamo neke nove ideje“, rekao je Zelenski, signalizirajući kraj nejasnim frazama dok Bijela kuća postavlja rokove do kraja godine.

„Neki dokumenti su već pripremljeni. Koliko ja vidim, skoro su spremni. A neki dokumenti su potpuno pripremljeni“, naglasio je.

Glavni pregovarač Kijeva, Rustem Umerov, ostao je na pozivu sa američkom delegacijom kasno u četvrtak kako bi održao dijalog, dok je Zelenski upozorio da bi „nedelje koje dolaze mogle biti intenzivne“ uoči Nove godine.

Iza kulisa, zapadne prijestonice obraćaju pažnju na sve veći skup dokumenata iz Kijeva.

Visoki zapadni zvaničnik uključen u američko-evropsku koordinaciju rekao je za Kijev Post da je trenutno raspoloženje „oprezna znatiželja“, nakon nedavnih sastanaka na visokom nivou administracije Donalda Trampa u Majamiju i na Floridi, povezanih s mirovnom inicijativom bivšeg predsjednika.

„Nivo konkretnosti je viši nego što smo ranije viđali“, rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti, dodajući: „Ali najteži djelovi – bezbjednosne garancije, sprovođenje i pravne obaveze Rusije – i dalje su u velikoj mjeri neriješeni.“

Strategija je nepogrešiva: Ukrajina unapred odgovara na američki skepticizam u duhu „America First“ tako što nudi gotov plan koji usklađuje bezbjednosne interese Vašingtona s putem ka okončanju rata i smanjenju opterećenja zapadnih budžeta.



Središnji dio Zelenskog božićnog ofanzivnog poteza jeste mirovni plan od 20 tačaka, evolucija njegove ranije „Mirovne formule“.

Ovo je daleko od jednostavnog predloga prekida vatre – riječ je o sveobuhvatnom preoblikovanju ukrajinske posleratne državnosti u okviru aktuelnog političkog pejzaža Vašingtona.

Jurij Boječko, izvršni direktor američke zagovaračke grupe Hope for Ukraine, nazvao je ovaj okvir „prelomnom promenom“, koja pomera Kijev od aspirativnih ciljeva ka čvrsto kodiranim bezbjednosnim realnostima – uključujući bezbjednosne garancije po uzoru na Član 5 od strane SAD i evropskih partnera, kao i obavezujući pakt o nenapadanju koji bi Rusija ratifikovala u zamjenu za potvrdu ukrajinskog nenuklearnog statusa.

Pored bezbednosti, plan uključuje i „Plan prosperiteta“ sa fiksnim vremenskim okvirom za članstvo u EU i ubrzani Sporazum o slobodnoj trgovini između SAD i Ukrajine, kao i humanitarne odredbe poput razmjene „svi za sve“ ratnih zarobljenika i povratka deportovane djece.

Kremlj je reagovao svojom uobičajenom opreznom pozom. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova opisala je razgovore kao „spore, ali stabilne“, ali Rusija ostaje krajnji džoker kada je riječ o sprovođenju dogovora.

Zapadni zvaničnici ostaju skeptični, ukazujući na spremnost Moskve da razgovara „u principu“, dok izbjegava obavezujuće obaveze.



Zelenski je pažljivo povezao diplomatsku inicijativu sa realnostima na bojnom polju.

„Svi koji su sada na borbenim zadacima jačaju naše diplomatske pozicije“, rekao je.

Ukrajinska božićna ofanziva šalje jasnu poruku: Kijev više ne čeka da mirovni planovi stignu iz Vašingtona ili Brisela.

Umjesto toga, on piše sopstvene, isporučujući gotov, spreman za potpis, plan direktno administraciji Donalda Trampa.

Diplomatski izvori ukazuju da bi ukrajinsko rukovodstvo moglo da se priprema za put na Floridu u narednim danima, što bi potencijalno dovelo Zelenskog u neposrednu blizinu baze predsjednika Donalda Trampa u Mar-a-Lagu.

Ukrajinski zvaničnici su već tamo održavali sastanke s američkim pregovaračima kako bi razgovarali o mirovnim predlozima.

I u Vašingtonu i u Kijevu raste iščekivanje – ali i neizvjesnost – da li će ovaj božićni gambit donijeti opipljiv napredak ili samo produžiti mjesece diplomatije visokih uloga i visokog rizika u novu godinu.

U Kijevu je Božić stigao sa strategijom i nadom – a svet posmatra hoće li diplomatija konačno preokrenuti tok događaja.

(Kurir.rs/Kijev post/Prenijela:M.V.)