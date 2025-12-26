Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države izvele vazdušne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, navodeći da je akcija sprovedena na zahtjev nigerijskih vlasti zbog.

Sjedinjene Američke Države su izvele vazdušne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, izjavio je u četvrtak američki predsjednik Donald Tramp, tvrdeći da ta grupa napada hrišćane u tom regionu.

"Večeras, na moju komandu kao vrhovnog komandanta, Sjedinjene Države su pokrenule snažan i smrtonosan udar protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i brutalno ubija, prije svega, nevine hrišćane, na nivoima koji nisu viđeni mnogo godina, pa čak i vjekovima!", napisao je Tramp u objavi na Truth Social-u.

"Prethodno sam upozorio ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj hrišćana, platiti visoku cijenu, i večeras su platili", rekao je Tramp. Komanda američke vojske u Africi je saopštila da je napad izvršen na zahtev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno nekoliko militanata ISIS-a.

Tramp je krajem oktobra počeo da upozorava da se hrišćanstvo suočava sa "egzistencijalnom pretnjom" u Nigeriji i zaprijetio vojnom intervencijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog, kako kaže, njenog neuspjeha da zaustavi nasilje usmjereno na hrišćanske zajednice.

Nigerijska vlada je saopštila da naoružane grupe ciljaju i muslimane i hrišćane, a tvrdnje SAD da se hrišćani suočavaju sa progonom ne predstavljaju složenu bezbjednosnu situaciju i ignorišu napore za zaštitu verskih sloboda.

Međutim, vlada je pristala da sarađuje sa SAD kako bi ojačala svoje snage protiv militantnih grupa. Stanovništvo zemlje je podijeljeno na muslimane koji žive prvenstveno na severu i hrišćane na jugu.