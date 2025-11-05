Viki stigla na snimanje Pinkovih zvezda kao prava biznismenka: Sve vrijeme ugovara poslove s Turcima (Video)

Usnimili smo Viki Miljković kako u stilu prave biznis-žene stiže na snimanje.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

I ove nedelje, članovi žirija Pinkovih Zvezda, kao i voditelji, stigli su u Šimanovce na snimanje.

Ekipa MONDA usnimila je Viki Miljković kako užurbano izlazi iz auta dok razgovara sa saradnicima iz Turske, budući da se uporedo sa pjevačkom karijerom uspješno bavi i biznisom sa nekretninama.

Pogledajte njen stajling:

Pogledajte 00:32 Viki Miljkovic skockana na snimanju Pinkovih zvezda Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Viki se pojavila u elegantnim pantalonama i košulji, a sve je upotpunila visokim crnim salonkama, te je nakon što je završila razgovor pozdravila okupljene medije.

Pored nje imali smo prilike da vidimo i voditeljku Bojanu Lazić, koja je nikad zgodnija izašla iz auta i izvadila garderobu u koju će se presvući za snimanje.

Pogledajte 00:18 Bojana Lazic nikad zgodnija na snimanju Pinkovih zvezda Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević



