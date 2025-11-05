logo
Viki stigla na snimanje Pinkovih zvezda kao prava biznismenka: Sve vrijeme ugovara poslove s Turcima (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Usnimili smo Viki Miljković kako u stilu prave biznis-žene stiže na snimanje.

Viki Miljković na snimanju Pinkovih zvezda Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

I ove nedelje, članovi žirija Pinkovih Zvezda, kao i voditelji, stigli su u Šimanovce na snimanje.

Ekipa MONDA usnimila je Viki Miljković kako užurbano izlazi iz auta dok razgovara sa saradnicima iz Turske, budući da se uporedo sa pjevačkom karijerom uspješno bavi i biznisom sa nekretninama.

Pogledajte njen stajling:

Pogledajte

00:32
Viki Miljkovic skockana na snimanju Pinkovih zvezda
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Viki se pojavila u elegantnim pantalonama i košulji, a sve je upotpunila visokim crnim salonkama, te je nakon što je završila razgovor pozdravila okupljene medije. 

Pored nje imali smo prilike da vidimo i voditeljku Bojanu Lazić, koja je nikad zgodnija izašla iz auta i izvadila garderobu u koju će se presvući za snimanje.

Pogledajte

00:18
Bojana Lazic nikad zgodnija na snimanju Pinkovih zvezda
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Tagovi

Viki Miljković pinkove zvezde

