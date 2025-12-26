Slomio je gledaoce emotivnom pričom: Netfliksov hit proglašen jednim od najboljih božićnih filmova ikada

Kritičari su animirani film "Klaus" dočekali izuzetno pozitivno, što potvrđuje i visokih 95 odsto na RT.

Izvor: Youtube/Printscreen/Netflix

Ljubitelji filma danas su na Reditu pokrenuli novu raspravu o animiranom filmu "Klaus" iz 2019. godine, božićnoj priči koja je od premijere na Netfliksu postepeno stekla status modernog klasika.

Iako je od premijere prošlo nekoliko prazničnih sezona, Klaus je jedan od onih filmova koje mnogi gledaoci smatraju potcjenjenim draguljima, a nedavno se našao i na listi najboljih božićnih filmova. Rasprave poput ove potvrđuju da film nije ostavio snažan utisak samo na kritičare, već i na publiku svih generacija.

O čemu se radi u filmu?

Radnja filma smještena je u 19. vijek, u zabačeni i sumorni gradić Smerensburg, mjesto bez radosti kojim vladaju sukobi i podjele. Glavni lik je Jesper Johansen, razmaženi i nezainteresovani poštar koji tamo dolazi zbog kazne koju mu je nametnuo bogati otac. Naime, Jesper za godinu dana mora da pošalje šest hiljada pisama, u suprotnom ostaje bez porodičnog nasljedstva.

U pokušaju da ispuni gotovo nemoguć zadatak, Jesper upoznaje tajanstvenog samotnjaka Klausa, čoveka koji živi duboko u šumi i izrađuje drvene igračke. Njihov neobični savez postepeno mijenja atmosferu u gradu, podstičući djecu da pišu pisma, a odrasle da se makar na trenutak prisjete toplijih osećanja.

Klaus | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Film se poigrava mitologijom Deda Mraza, ali joj pristupa na originalan i emotivan način, nudeći drugačije objašnjenje nastanka poznate božićne legende.

Impresivan kreativni tim

Film je režirao Serđo Pablos, poznati animator i scenarista koji je ranije radio na hitovima kao što su "Kako je Gru ukrao mjesec" i "Tarzan". Pablos je ujedno i koautor scenarija, koji je napisao sa Džimom Mahonijem i Zakom Luisom. Klaus je njegov rediteljski debi u svijetu dugometražnog animiranog filma.

Glumačku glasovnu postavu predvode Džejson Švarcman u ulozi Jespera, Džej-Kej Simons kao Klaus i Rašida Džouns kao Alva, lokalna učiteljica koja ima važnu ulogu u razvoju priče. U filmu glasove pozajmljuju i Džoan Kjusak, Vil Saso, kao i pokojni komičar Norm Makdonald, čime je dodatno obezbijeđena glumačka raznovrsnost i prepoznatljivost likova.

Posebnu pažnju privukao je vizuelni stil filma. Iako je reč o 2D animaciji, Klaus koristi inovativne tehnike osvjetljenja i sjenčenja koje mu daju gotovo trodimenzionalan izgled, što je oduševilo brojne gledaoce.

Reakcije kritičara

Kritičari su film dočekali izuzetno pozitivno, što potvrđuje i visokih 95 odsto na RT. U recenzijama se često ističu ambicija, vizuelna ljepota i svjež pristup božićnoj priči:

"Iako Klaus ima nekoliko narativnih posrtanja, prije svega zbog premise koja je možda mrvicu previše složena za film od 97 minuta, riječ je o apsolutno predivnom filmu.“

Kevin Meher iz The Timesa istakao je da je riječ o ostvarenju koje se usuđuje da bude drugačije:

"Materijal je bogat i dinamičan, ali film je ambiciozan i prijatno lišen uobičajenih božićnih klišea.“

Reakcije gledalaca sa Redita

Sličan ton može se pronaći i među gledaocima, što potvrđuju brojni komentari na Reditu. Jedan korisnik je napisao:

"Pogledao sam ga prvi put sinoć i oduševio se. Postao mi je omiljeni božićni film. Zaista nisam očekivao da će biti toliko dobar. Netfliks me je ovim baš iznenadio."