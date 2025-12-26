Ostavka dolazi u trenutku kada je Institut za bolesti djece suočen sa ozbiljnim kadrovskim izazovima, na koje je Majić nedavno javno upozoravao.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Direktor Instituta za bolesti djece, dr Velibor Majić, podnio je ostavku na tu funkciju, potvrđeno je Televiziji Vijesti.

Ostavka dolazi u trenutku kada je Institut za bolesti djece suočen sa ozbiljnim kadrovskim izazovima, na koje je Majić nedavno javno upozoravao.

Gostujući ranije u emisiji "Boje jutra" na Televiziji Vijesti, Majić je rekao da se Dječja bolnica suočava sa najavljenim odlaskom više ljekara, kao i deset medicinskih sestara, među kojima su i najiskusniji kadrovi sa odjeljenja neonatologije i intenzivne njege.

On je tada upozorio i na preopterećenost zdravstvenog sistema, te teške uslove u kojima rade ljekari i medicinsko osoblje navodeći da pored brojnih apela nije bilo sluha za njihove zahtjeve.

"To su visoka temperatura, upala grla, kašalj – sve ono što bi trebalo da zbrinjava izabrani pedijatar. Međutim, nakon 21 čas u Podgorici nemate nijednog pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa sav teret pada isključivo na našu bolnicu", kazao je tada Majić.

On je tada uporedio uslove rada u javnom i privatnom sektoru, upozoravajući da država više nije konkurentna kada je riječ o zadržavanju zdravstvenog kadra.