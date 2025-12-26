Ostavka dolazi u trenutku kada je Institut za bolesti djece suočen sa ozbiljnim kadrovskim izazovima, na koje je Majić nedavno javno upozoravao.
Direktor Instituta za bolesti djece, dr Velibor Majić, podnio je ostavku na tu funkciju, potvrđeno je Televiziji Vijesti.
Gostujući ranije u emisiji "Boje jutra" na Televiziji Vijesti, Majić je rekao da se Dječja bolnica suočava sa najavljenim odlaskom više ljekara, kao i deset medicinskih sestara, među kojima su i najiskusniji kadrovi sa odjeljenja neonatologije i intenzivne njege.
On je tada upozorio i na preopterećenost zdravstvenog sistema, te teške uslove u kojima rade ljekari i medicinsko osoblje navodeći da pored brojnih apela nije bilo sluha za njihove zahtjeve.
"To su visoka temperatura, upala grla, kašalj – sve ono što bi trebalo da zbrinjava izabrani pedijatar. Međutim, nakon 21 čas u Podgorici nemate nijednog pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa sav teret pada isključivo na našu bolnicu", kazao je tada Majić.
On je tada uporedio uslove rada u javnom i privatnom sektoru, upozoravajući da država više nije konkurentna kada je riječ o zadržavanju zdravstvenog kadra.